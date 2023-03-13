Спасет ли Кремль вырубка леса в Москве

Чтобы разместить системы ПВО в парках Лосиный остров, Коломенское и районах Тимирязевска и Печатники, московские власти вынуждены были вырубать леса, говорится в расследовании The Insider (издание признано в России СМИ-"иноагентом" и нежелательной организацией), пишут "Комментарии".



Для размещения комплексов ПВО в Москве вырубают леса

Как информирует издание, установка ПВО в парке-заповеднике "Лосиный остров", о которой стало известно в начале этого года, вызвала возмущение у местных жителей и экологов, однако в ответ на их запрос в муниципалитете ответили, что строительство военных площадок проводилось с целью "обеспечения" государственной сохранности и обороны русской Федерации".

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"Однако самая большая экология пострадала в микрорайоне Курьяново, утверждает The Insider – там был уничтожен большой лесной массив на берегу Москвы-реки, напротив усадьбы Коломенское, пишет The Insider. Сейчас там идет строительство площадки под нужды Минобороны России, которая займет 5 гектаров".

Депутат Госдумы от этого района Светлана Разворотнева в ответ на недовольные заявления жителей сообщила, что на этом месте была "промзона, собачий питомник и очистная станция". Она также заявила, что не может раскрыть детали строительства из-за того, "в какое время мы живем".

"По близости масштабного строительства активисты начали переживать за сохранение заповедника Коломенское и церкви Вознесения, которая внесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Достопримечательность может потерять статус из-за резкого изменения ландшафта вокруг нее. В Коломенском военная техника будет располагаться и на охраняемой природной территории, и на территории культурного наследия, что в принципе недопустимо", — напоминает The Insider.

Минобороны России до сих пор не комментировало сообщение о развертывании систем ПВО на территории Москвы.





"Комментарии" также писали о том, что Россия не рассчитывала на долгую войну, которая нуждается в другом количестве боеприпасов и даже стрелковом вооружении, чем РФ сегодня. Поэтому у армии врага катастрофически не хватает вооружения.

Как сообщал портал "Комментарии", на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо для контрнаступления.

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