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Моесеенко Валентина
Чтобы разместить системы ПВО в парках Лосиный остров, Коломенское и районах Тимирязевска и Печатники, московские власти вынуждены были вырубать леса, говорится в расследовании The Insider (издание признано в России СМИ-"иноагентом" и нежелательной организацией), пишут "Комментарии".
Для размещения комплексов ПВО в Москве вырубают леса
Как информирует издание, установка ПВО в парке-заповеднике "Лосиный остров", о которой стало известно в начале этого года, вызвала возмущение у местных жителей и экологов, однако в ответ на их запрос в муниципалитете ответили, что строительство военных площадок проводилось с целью "обеспечения" государственной сохранности и обороны русской Федерации".
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Депутат Госдумы от этого района Светлана Разворотнева в ответ на недовольные заявления жителей сообщила, что на этом месте была "промзона, собачий питомник и очистная станция". Она также заявила, что не может раскрыть детали строительства из-за того, "в какое время мы живем".
Минобороны России до сих пор не комментировало сообщение о развертывании систем ПВО на территории Москвы.
"Комментарии" также писали о том, что Россия не рассчитывала на долгую войну, которая нуждается в другом количестве боеприпасов и даже стрелковом вооружении, чем РФ сегодня. Поэтому у армии врага катастрофически не хватает вооружения.
Как сообщал портал "Комментарии", на нынешнем этапе войны Вооруженные силы Украины, находясь в успешной активной обороне, решают задачи по подрыву обороноспособности российской армии и уничтожению наемников. Это необходимо для контрнаступления.
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