"Спасибо Москве": Лолита рассказала о своей кремлевской пенсии

Бывшая украинская певица Лолита Милявская (уроженка Закарпатья) со скандальной репутацией, которая уже много лет прислуживает верой и правдой кровавым путинским властям, рассказала своим фолловерам, какая у нее сейчас российская пенсия в стране-агрессорке.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита особо выделила, что гордится быть "бабкой" — и теперь благодарит кремлевские власти за полученную надбавку к своей пенсии.

"Всем, кто писал под моими постами "бабка", посвящаю и подтверждаю гордость за пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 856,55 копейки (примерно 7156 грн – ред.). Спасибо Москве за надбавку", — отметила певица.

Но при этом, если воспринимать за правду слова звезды, ей таких денег не хватает для обычного образа жизни. Поэтому певица активно тратит деньги, которые она отложила, гастролируя с концертами за все эти годы.

Лолита демонстрировала фоловерам, как умело разжигает печь дровами в своем дворе. И радуется, что сейчас силен, чтобы приносить дрова и деньги, чтобы их купить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лолита сделала циничное заявление о начале войны в Украине . Исполнительница из РФ Лолита, поддерживающая преступную политику Кремля и полномасштабную войну в ее родной стране, рассказала, что начало военного вторжения выдалось для нее как самый страшный период в жизни.

Как отметила бывшая украинка представителям пропагандистского издания "Стархит", с 24 февраля 2022 она живет в России, а ее мать и дочь жили весь этот период времени в Украине. Когда певица узнала о вторжении России на Украину, то стала разыскивать знакомых, которые смогли бы вывезти ее близких из-под вражеских обстрелов. Это время Лолита называет самым страшным.

