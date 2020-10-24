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Главная Новости Мир Россия Спасли не всех: в Керченском проливе взорвался российский танкер
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Спасли не всех: в Керченском проливе взорвался российский танкер

По предварительным данным, взрыв случился из-за испарения остатков нефтепродуктов

сегодня, 22:09
Автор:

Павел Зинченко

В Керченском проливе взорвался танкер "Генерал Ази Асланов". Согласно штатному расписанию, на его борту пребывало 13 человек. На даный момент продолжаются работы по спасению экипажа. Об этом сообщает информационное издание Главком.

Спасли не всех: в Керченском проливе взорвался российский танкер

В Керченском проливе затонул российский танкер

Причина взрыва российского танкера "Генерал Ази Асланов" устанавливаются. Спасены дясять членов экипажа, продолжаются поиски еще троих. Источник ТАСС сообщил, что танкер шел пустым. Взрыв произошел из-за испарения остатков нефтепродуктов. 

По данным МЧС России, сейчас на борту танкера остаются четыре человека, эвакуация которых пройдет в ближайшее время. По данным сервиса VesselfFnder, который позволяет в режиме реального времени отслеживать пребывания морских судов, инцидент произошел после того, как танкер прошел Керченский пролив в направлении города Ростов-на-Дону.


Танкер "Генерал Ази Асланов" был построен 2005 года. Ходил под флагом РФ. Порт приписки — Таганрог. Владельцем судна является турецкая компания Palmali Shipping & Agency Ltd. Корабль был назван в честь советского генерала Ази Асланова, который погиб незадолго до окончания Второй Мировой войны.

Как сообщало издание "Комментарии", в Иордании взорвался склад боеприпасов.


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