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Slava Kot
Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что российские спецслужбы вернули на сцену популярного в 90-е года экстрасенса Анатолия Кашпировского. По его словам, Кашпировский проводит сеансы по инициативе спецслужб РФ из-за роста тревожности в российском обществе.
Экстрасенс Анатолий Кашпировский. Фото: росСМИ
В сентябре 2024 года 85-летний Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность и начал проводить массовые сеансы. В своей программе российский экстрасенс предлагает различные "удивительные" услуги выздоровления, в частности восстановление зрения благодаря песням Александра Малинина, лечение рака, бесплодия, ожирения и аллергии.
Трехчасовой групповой сеанс во время которого нужно лежать на полу для исцеления стоит у Кашпировского от 3500 до 9000 рублей. Также российский экстрасенс совершает индивидуальный прием – 25000 рублей.
По его словам, Кашпировский за первые четыре дня работы в Москве заработал 6 млн. рублей. Кроме того, российские СМИ получили "темники", в которых указаны параметры освещения его деятельности, а сам Кашпировский работает по инициативе российских спецслужб.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ рассказали о шокирующей причине визита Путина в Монголию, связанную с местными шаманами.
Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верит в экстрасенсорные способности и астрологию.
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