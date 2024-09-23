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Спецслужбы РФ начали использовать экстрасенса Кашпировского: какова цель

Из-за увеличения тревожности россияне активно обращаются к разным аферистам, гадалкам и экстрасенсам.

23 сентября 2024, 16:35 comments1172
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Slava Kot

Руководитель Центра противодействия дезинформации лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что российские спецслужбы вернули на сцену популярного в 90-е года экстрасенса Анатолия Кашпировского. По его словам, Кашпировский проводит сеансы по инициативе спецслужб РФ из-за роста тревожности в российском обществе.

Спецслужбы РФ начали использовать экстрасенса Кашпировского: какова цель

Экстрасенс Анатолий Кашпировский. Фото: росСМИ

В сентябре 2024 года 85-летний Анатолий Кашпировский возобновил свою деятельность и начал проводить массовые сеансы. В своей программе российский экстрасенс предлагает различные "удивительные" услуги выздоровления, в частности восстановление зрения благодаря песням Александра Малинина, лечение рака, бесплодия, ожирения и аллергии.

Трехчасовой групповой сеанс во время которого нужно лежать на полу для исцеления стоит у Кашпировского от 3500 до 9000 рублей. Также российский экстрасенс совершает индивидуальный прием – 25000 рублей.

"Российское общество давно нуждается в своеобразной "психотерапии", которую ему предлагают через "экстрасенсов" и "оккультистов". Неудивительно, что у Кашпировского все еще есть значительная аудитория. Для многих его имя ассоциируется с временами распада СССР", — указывает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, Кашпировский за первые четыре дня работы в Москве заработал 6 млн. рублей. Кроме того, российские СМИ получили "темники", в которых указаны параметры освещения его деятельности, а сам Кашпировский работает по инициативе российских спецслужб.

"Теперь возникает вопрос, зачем было дано разрешение на пробуждение страхов, связанных с 1990-ми годами. В российском обществе растет тревожность, поэтому часть населения и бежит к разным аферистам, "гадалкам" и "оккультистам". А спецслужбы на этом зарабатывают ", – объясняет Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что СМИ рассказали о шокирующей причине визита Путина в Монголию, связанную с местными шаманами.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верит в экстрасенсорные способности и астрологию.



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