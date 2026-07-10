Спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил ряд заявлений по поводу текущего состояния войны против Украины, возможных контактов с Вашингтоном и ситуации на фронте. В частности он отметил, что лидеры России и США могут выйти на прямую связь в любой момент.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Разговор Путина и Трампа может оперативно состояться и без подготовки, как только он понадобится", — заверил представитель Кремля, добавив, что текущие контакты между странами по диалогу все еще продолжаются.

Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, Москва традиционно перевела вину за продолжение боевых действий на украинскую сторону. По словам Пескова, руководство в Киеве сейчас "совершенно не подвержено мирному процессу".

"РФ остается открытой для достижения своих целей путем дипломатических переговоров", — утверждает спикер российского диктатора.

Однако он подчеркнул, что поскольку из-за позиции Украины это пока невозможно, "РФ продолжает СВО". Более того, Песков заявил, что российская армия сейчас занимается увеличением подконтрольных территорий в пограничных:

"РФ продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт".

Значительную часть выступления спикер Кремля посвятил ситуации вокруг Запорожской АЭС, обвинив Украину в атаках на станцию.

Он заявил, что "террористическая активность Киева по Запорожской АЭС растет, она чрезвычайно опасна", поскольку удары якобы наносят как по самой структуре ЗАЭС, так и по гражданским объектам вокруг нее. Песков заверил, что Москва находится на постоянной связи с Международным агентством по атомной энергии и "обращает внимание МАГАТЭ на недопустимость" подобных действий.

В то же время, вопрос о том, заставит ли Вашингтон Украину прекратить атаки по российским тылам, пресс-секретарь Путина комментировать не стал, посоветовав журналистам адресовать этот запрос непосредственно в Белый дом.

В конце выступления Песков сообщил, что российский диктатор собирает военное руководство на экстренную встречу, отметив, что "Путин сегодня проведет оперативное совещание с Совбезом".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями средств массовой информации прокомментировал энергетический кризис в Российской Федерации, назвав нынешнюю ситуацию с поставкой горючего абсурдной.