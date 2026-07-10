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Спонтанні переговори Путіна та Трампа та розширення «буферної зони»: нові заяви Пєскова щодо війни

«РФ залишається відкритою до досягнення своїх цілей»: Пєсков анонсував засідання Радбезу та продовження війни

10 липня 2026, 13:48
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Недилько Ксения

Речник Кремля Дмитро Пєсков озвучив низку заяв щодо поточного стану війни проти України, можливих контактів із Вашингтоном та ситуації на фронті. Зокрема, він зазначив, що лідери Росії та США можуть вийти на прямий зв'язок у будь-який момент.

Спонтанні переговори Путіна та Трампа та розширення «буферної зони»: нові заяви Пєскова щодо війни

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Розмова Путіна і Трампа може оперативно відбутися і без підготовки, щойно вона знадобиться", — запевнив представник Кремля, додавши, що поточні контакти між країнами з питань діалогу все ще тривають.

Говорячи про перспективи дипломатичного врегулювання, Москва традиційно переклала провину за продовження бойових дій на українську сторону. За словами Пєскова, керівництво в Києві зараз "абсолютно не схильне до мирного процесу".

"РФ залишається відкритою до досягнення своїх цілей шляхом дипломатичних переговорів", — стверджує речник російського диктатора.

Проте він одразу наголосив, що оскільки через позицію України це наразі неможливо, "РФ продовжує СВО". Ба більше, Пєсков заявив, що російська армія наразі займається збільшенням підконтрольних територій у прикордонні:

"РФ продовжує розширювати буферну зону на кордоні з Україною по мірі того, як Київ ескалює конфлікт".

Значну частину виступу спікер Кремля присвятив ситуації навколо Запорізької АЕС, звинувативши Україну в атаках на станцію.

Він заявив, що "терористична активність Києва щодо Запорізької АЕС зростає, вона надзвичайно небезпечна", оскільки ударів нібито завдають як по самій структурі ЗАЕС, так і по цивільних об'єктах навколо неї. Пєсков запевнив, що Москва перебуває на постійному зв'язку з Міжнародним агентством з атомної енергії та "звертає увагу МАГАТЕ на неприпустимість" подібних дій.

Водночас питання про те, чи змусить Вашингтон Україну припинити атаки по російських тилах, прессекретар Путіна коментувати не став, порадивши журналістам адресувати цей запит безпосередньо до Білого дому.

Наприкінці виступу Пєсков повідомив, що російський диктатор збирає військове керівництво на екстрену зустріч, зазначивши, що "Путін сьогодні проведе оперативну нараду з Радбезом".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками засобів масової інформації прокоментував енергетичну кризу в Російській Федерації, назвавши нинішню ситуацію з постачанням пального абсурдною.



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