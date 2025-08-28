Сразу два крупнейший НПЗ РФ в огне: детали

В ночь на 28 августа огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России – Афипский и Новокуйбышевский, вызвав масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Предварительно, Россию атаковали неизвестные дроны, в результате чего, как утверждается, на двух крупнейших НПЗ России возник пожар. Соответствующие кадры распространяются в соцсетях.

Так, в Самарской области под удар попал Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там бушует масштабный пожар.

Стоит отметить, что данный завод принадлежит российской государственной компании "Роснефть" и является одним из крупнейших в России с годовой мощностью переработки 8,3 млн тонн нефти. Он также производит топливо для военной авиации, в частности для сверхзвуковых самолетов Ту-22М3.

10 марта 2025 года была совершена крупнейшая атака на этот объект, что привело к временной остановке его работы. Тогда в результате удара была повреждена главная установка первичной переработки нефти — КДУ-11, мощностью 18 900 тонн в сутки. Это привело к остановке первичной переработки нефти на заводе со 2 августа 2025 года.

А в Краснодарском крае в ночь на 28 августа был атакован Афипский НПЗ.

