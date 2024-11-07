Сразу три российских НПЗ частично остановились: разведка узнала детали

Три нефтеперерабатывающих завода в России частично остановили работу. Причина тому – западные санкции. Банально, но россияне не смогли завершить ремонт, потому что не нашлось соответствующих деталей на территории РФ и стран-союзников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки в Facebook.

НПЗ РФ. Фото из открытых источников

Разведка отмечает, остановка НПЗ окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Объем нефтеперерабатывающих мощностей при простое составит 1,8-2 млн тонн в месяц.

Служба внешней разведки отмечает, что причина простоя НПЗ — это ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам в результате международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации.

"Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45% потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.)", — говорится в сообщении.

По информации разведки, стране-агрессору также не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.

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