Сразу в 7 областях РФ сильные взрывы: стали известны подробности

Ставленники путинского режима, которые считаются властями в РФ, заявили об атаке беспилотников на 7 областей РФ, в ряде аэропортов вводили ограничения, в Волгоградской области возник пожар на территории электроподстанции, часть населенных пунктов в двух регионах остались без света.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

"Силами ПВО… отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание", – отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Чиновник заверил, что пожар уже ликвидируют.

По словам Бочарова, ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.

Об атаке сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несколько населенных пунктов остаются без электричества на время аварийных работ, начавшихся после отражения атаки БпЛА в соседнем регионе", – отчитался чиновник.

По данным российских СМИ, в аэропортах Волгограда, Самары, Саратова, Тамбова на фоне дроновой атаки вводили ограничения на приём и выпуск самолетов.

Так жители Саратова ночью сообщали о большом количестве взрывов.

Утром российское Минобороны заявило, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 51 украинский БпЛА.

В частности, 12 дронов якобы уничтожили над Саратовской областью, 11 – над Волгоградской, 8 – над Ростовской, по 4 – над Брянской и Воронежской, 3 – над Белгородской, 1 – над Курской областью. Кроме того, 6 БпЛА якобы сбили над территорией оккупированного Крыма и по 1 – над акваторией Черного и Азовского морей.

