Сразу в 7 областях РФ сильные взрывы: стали известны подробности

Кравцев Сергей
Ставленники путинского режима, которые считаются властями в РФ, заявили об атаке беспилотников на 7 областей РФ, в ряде аэропортов вводили ограничения, в Волгоградской области возник пожар на территории электроподстанции, часть населенных пунктов в двух регионах остались без света.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Чиновник заверил, что пожар уже ликвидируют.
По словам Бочарова, ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции населенных пунктов. Повреждений жилых строений и пострадавших нет.
Об атаке сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По данным российских СМИ, в аэропортах Волгограда, Самары, Саратова, Тамбова на фоне дроновой атаки вводили ограничения на приём и выпуск самолетов.
Так жители Саратова ночью сообщали о большом количестве взрывов.
Утром российское Минобороны заявило, что в течение ночи средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 51 украинский БпЛА.
В частности, 12 дронов якобы уничтожили над Саратовской областью, 11 – над Волгоградской, 8 – над Ростовской, по 4 – над Брянской и Воронежской, 3 – над Белгородской, 1 – над Курской областью. Кроме того, 6 БпЛА якобы сбили над территорией оккупированного Крыма и по 1 – над акваторией Черного и Азовского морей.
