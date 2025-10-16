Відразу в 7 областях РФ сильні вибухи: стали відомі подробиці

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ставники путінського режиму, які вважаються владою в РФ, заявили про атаку безпілотників на 7 областей РФ, у ряді аеропортів вводили обмеження, у Волгоградській області виникла пожежа на території електропідстанції, частина населених пунктів у двох регіонах залишилася без світла.
Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел
Чиновник запевнив, що пожежу вже ліквідують.
За словами Бочарова, ремонтні служби поновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель та постраждалих немає.
Про атаку повідомив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
За даними російських ЗМІ, в аеропортах Волгограда, Самари, Саратова, Тамбова на тлі дронової атаки вводили обмеження на прийом та випуск літаків.
Так жителі Саратова вночі повідомляли про велику кількість вибухів.
Вранці російське Міноборони заявило, що протягом ночі кошти ППО нібито перехопили та знищили 51 українську БПЛА.
Зокрема, 12 дронів нібито знищили над Саратовською областю, 11 – над Волгоградською, 8 – над Ростовською, по 4 – над Брянською та Воронезькою, 3 – над Білгородською, 1 – над Курською областю. Крім того, 6 БпЛА нібито збили над територією окупованого Криму та по 1 – над акваторією Чорного та Азовського морів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — вибухи в Росії: Зеленський повідомив про перші результати.