Відразу в 7 областях РФ сильні вибухи: стали відомі подробиці

Ставники путінського режиму, які вважаються владою в РФ, заявили про атаку безпілотників на 7 областей РФ, у ряді аеропортів вводили обмеження, у Волгоградській області виникла пожежа на території електропідстанції, частина населених пунктів у двох регіонах залишилася без світла.

Вибухи у Росії. Фото: із відкритих джерел

"Силами ППО… відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння", – зазначив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Чиновник запевнив, що пожежу вже ліквідують.

За словами Бочарова, ремонтні служби поновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів. Пошкоджень житлових будівель та постраждалих немає.

Про атаку повідомив і губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

"За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. Декілька населених пунктів залишаються без електрики на час аварійних робіт, що почалися після відбиття атаки БпЛА в сусідньому регіоні", – відзвітував чиновник.

За даними російських ЗМІ, в аеропортах Волгограда, Самари, Саратова, Тамбова на тлі дронової атаки вводили обмеження на прийом та випуск літаків.

Так жителі Саратова вночі повідомляли про велику кількість вибухів.

Вранці російське Міноборони заявило, що протягом ночі кошти ППО нібито перехопили та знищили 51 українську БПЛА.

Зокрема, 12 дронів нібито знищили над Саратовською областю, 11 – над Волгоградською, 8 – над Ростовською, по 4 – над Брянською та Воронезькою, 3 – над Білгородською, 1 – над Курською областю. Крім того, 6 БпЛА нібито збили над територією окупованого Криму та по 1 – над акваторією Чорного та Азовського морів.

