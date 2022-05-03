Среди россиян распространяется "флешмоб": что происходит

Советник президента Алексей Арестович рассказал, что количество патриотически настроенных россиян растет. В стране-агрессоре распространяют листовки легиона "Свобода России" и движения партизанского сопротивления. Отличительной особенностью движения сопротивления является флаг без красного цвета.

Фото иллюстративное / Pixabay

Арестович рассказал, что получил агитационный постер от россиян и поделился им же с российским журналистом и политическим деятелем Марком Фрейгиным.

По информации советника президента, уже есть ситуация, когда сдался в плен первый российский солдат с листовкой движения сопротивления и сказал, что давно ждал возможности присоединиться к легиону "Свобода России". Между тем, по словам Арестовича, в россии уже производят постеры легиона и распространяют их. Также в городах появляются граффити флагов движения сопротивления напротив зданий госадминистраций.

Такое граффити даже нарисовали в Москве. 2 мая на площади Революции в центре Москвы мужчина бросил в автозак ОМОНа бутылку с зажигательной смесью. Автомобиль вспыхнул, а гражданина задержали.



"Первый российский солдат сегодня сдался в плен и хочет воевать в легионе "Свобода России". Флэшмоб беспорядков в России от легиона запущен. Можно призвать патриотов не стесняться", — подчеркнул Алексей Арестович.

Между тем, на территории страны продолжаются пожары и взрывы на военных и инфраструктурных объектах. В воскресенье, 1 мая, днем в соцсетях жители пограничной Белгородской области россии сообщили о звуках взрывов и столбах дыма в пригородной зоне областного населенного пункта. 2 мая произошел инцидент на пороховом заводе в Перми.

Как сообщал портал, Сергей Гайдай рассказал об обстреле села на Луганщине, где люди чудом уцелели после ударов артиллерии.





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