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Срывала концерты: российская певица объявила о паузе в творчестве

Теперь МакSим будет выступать только на корпоративах.

сегодня, 23:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская исполнительница МакSим , которая не провела несколько концертов по причине сильного опьянения, объявила о паузе в карьере и прекращает концерты.

Срывала концерты: российская певица объявила о паузе в творчестве

Певица МакSим (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистский телеграмм-канал Mash , певица будет продолжать петь на корпоративах, но, используя фонограмму. Причиной называют последствия от лечения алкогольной зависимости и сложность с выступлением вживую.

Здесь добавляю, что сейчас гонорары певицы сократились с 4,5 миллиона рублей (около 2 млн гривен) до 3 млн (1,2 млн гривен). Перечень условий для выступления: строгие частные мероприятия и никакого живого исполнения — потому что состояние исполнительницы не позволяет.

"Судя по райдеру, в гримерке все скромно: чай, соки, фруктовая тарелочка. А разъезд по городу строго на машине представительского класса", — пишут журналисты канала.

При этом недавно артистка сообщила, что вернуться на сцену после лечения от зависимости у нее не выходит, и выступления пока на стопе.

Как сообщает пропагандистское СМИ "Комсомольская правда", 18 марта певица появилась на сцене с музыкантами и начала петь вживую. "Точнее попробовала – голос звучал слабо, в ноты не попадала, двигалась медленно, как заторможенная. Через 20 минут часть зрителей начала покидать концерт, через 30 минут Марина (настоящее имя певицы – авт.) ушла со сцены", – написали журналисты. .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене. Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.



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