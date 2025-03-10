США готовятся передать РФ информацию о добровольцах РДК и легиона «Свобода России»

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Ткачик Олеся
Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в РФ проводится подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины.
Российские добровольцы
Как сообщают СМИ, эти мероприятия могут быть начаты на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Россией и США в сфере антитеррористической деятельности.
В частности, говорят российские журналисты со ссылкой на свои источники, речь идет о таких организациях, как "Русский добровольческий корпус" (признан в РФ террористической организацией) и "Легион "Свобода России" (организация запрещена в России), которые якобы получали финансирование через USAID.
Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что российские добровольцы наделали шума, когда во время выборов российского президента устраивали рейды на российские территории. По словам добровольца Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, у российских добровольческих батальонов, сейчас воюющих на стороне Украины, цели не изменились. Они заявили, что для них главной задачей является избавиться от российского диктатора Владимира Путина.
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