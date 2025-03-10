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США готовятся передать РФ информацию о добровольцах РДК и легиона «Свобода России»

В Москве на фоне возобновления обменом данных между Россией и США ждут информацию о российских добровольцах, которые воюют на стороне Украины

сегодня, 16:45
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Ткачик Олеся

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что в РФ проводится подготовка к масштабным операциям по выявлению участников террористических группировок Украины.

США готовятся передать РФ информацию о добровольцах РДК и легиона «Свобода России»

Российские добровольцы

Как сообщают СМИ, эти мероприятия могут быть начаты на фоне возобновления обмена разведывательной информацией между Россией и США в сфере антитеррористической деятельности.

В частности, говорят российские журналисты со ссылкой на свои источники, речь идет о таких организациях, как "Русский добровольческий корпус" (признан в РФ террористической организацией) и "Легион "Свобода России" (организация запрещена в России), которые якобы получали финансирование через USAID.

"С высокой вероятностью информация о сторонниках этих групп будет передана в Москву — либо тайно, либо в рамках "слива" данных от бывших участников этих формирований, как это уже происходило с информацией о тех, кто участвовал в так называемом "умном голосовании" или был связан с экстремистским ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России)", — сообщают росСМИ.

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, что российские добровольцы наделали шума, когда во время выборов российского президента устраивали рейды на российские территории. По словам добровольца Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, у российских добровольческих батальонов, сейчас воюющих на стороне Украины, цели не изменились. Они заявили, что для них главной задачей является избавиться от российского диктатора Владимира Путина.




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Источник: http://ria.ru/
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