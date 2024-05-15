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Российские добровольцы передали привет Путину и анонсировали новые рейды

Российские добровольцы не отказались от своих первоначальных задач, отметил в интервью "Nexta.TV" доброволец Легиона "Свобода России" Барановский. Впрочем, по его словам, рейды начнутся снова, когда появится «окно возможностей»

сегодня, 16:17
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам добровольца Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, у российских добровольческих батальонов, сейчас воюющих на стороне Украины, цели не изменились. Они заявили, что для них главной задачей является избавиться от российского диктатора Владимира Путина.

Российские добровольцы передали привет Путину и анонсировали новые рейды

Алексей Барановский

При этом Барановский заявил, что добиться такой цели не удастся в ближайшее время, однако российские добровольцы получают сейчас боевой опыт, чтобы со временем добиться основной цели.

"Главную задачу по свержению Путина никто не отменял",
– сказал Барановский.

По его словам, российские добровольцы могут спокойно переходить границу с РФ, поскольку они являются гражданами этой страны и уходят вглубь. Впрочем, по его словам, сейчас внутри самой России нет открытых сил, готовых бороться с путинским режимом. Хотя Барановский допустил, что как только добровольцы начнут более длительный рейд, такие желающие могут все же появиться.

Барановский считает, что российские добровольческие батальоны являются тем мотором, который может запустить изменения внутри России. При этом он добавил, что кремлевский диктатор создал полицейское государство, поэтому у РФ есть протестный потенциал, который в перспективе можно будет привлекать под знамена российских добровольцев.

По прогнозу Барановского, россияне начнут приобщаться к движению добровольцев тогда, когда РФ начнет проигрывать в Украине, а экономика просядет под санкциями.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что настоящая российская оппозиция также поддерживает рейды российских добровольцев и убеждена, что без кровавых событий сменить власть в стране не удастся. Оппозиционеры считают, что нельзя рассчитывать на то, что украинцы все сделают вместо россиян, поэтому нужно учиться действовать самим.




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Источник: https://nexta.tv/analitika-i-intervyu/3338-dobrovolets-legiona-svoboda-rossii-zadachu-po-sverzheniyu-putina-nikto-ne-otmenyal
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