Американский телеведущий Такер Карлсон озвучил тезис, который активно подхватили российские пропагандистские ресурсы. Никаких доказательств своих утверждений он не привел.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что Такер Карлсон распространил утверждение о якобы намерениях США захватить территории и ресурсы России и подтолкнуть ее к Третьей мировой войне. Эти слова цитируют русские пропагандистские ресурсы, используя их для продвижения выгодной Кремлю версии событий.

Аналитики отметили, что Карлсон не привел доказательств того, что США планируют установить контроль над российскими территориями или ресурсами или ведут войну против России.

Фактически телеведущий представляет собственные предположения как установленные обстоятельства. А российская пропаганда сразу подхватывает эту версию. Ее суть давно известна: будто Россия не ведет агрессивную войну против Украины, а только "защищается" от США и НАТО.

На самом деле, именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и продолжает войну против украинцев. В этом случае слова Карлсона снова стали удобным материалом для российской информационной машины. Доказательств в пользу его утверждений в данной информации нет.

В Центре напомнили, что ранее Карлсон "отыскал" американское оружие для Украины в мексиканских наркокартелях, утверждал, что "у Зеленского нет мандата от своего народа, а он отправляет мужчин насмерть, в частности, мужчин с синдромом Дауна" и "правительство Зеленского может стоять за покушением на Трампа".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Трамп сделает с Россией, если Путин не пойдет на компромисс.