Американський телеведучий Такер Карлсон озвучив тезу, яку активно підхопили російські пропагандистські ресурси. Жодних доказів своїх тверджень він не навів.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що Такер Карлсон поширив твердження про нібито наміри США захопити території та ресурси Росії й підштовхнути її до Третьої світової війни. Ці слова цитують російські пропагандистські ресурси, використовуючи їх для просування вигідної Кремлю версії подій.

Аналітики зазначили, що Карлсон не навів доказів того, що США нібито планують встановити контроль над російськими територіями чи ресурсами або ведуть війну проти Росії.

Фактично телеведучий подає власні припущення як встановлені обставини. А російська пропаганда одразу підхоплює цю версію. Її суть давно відома: начебто Росія не веде агресивну війну проти України, а лише “захищається” від США та НАТО.

Насправді саме Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну та продовжує війну проти українців. У цьому випадку слова Карлсона знову стали зручним матеріалом для російської інформаційної машини. Доказів на користь його тверджень у наведеній інформації немає.

У Центрі нагадали, що раніше Карлсон “відшукав” американську зброю для України у мексиканських наркокартелях, стверджував, що “у Зеленського немає мандата від свого народу, а він відправляє чоловіків на смерть, зокрема, чоловіків із синдромом Дауна” і “уряд Зеленського може стояти за замахом на Трампа”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Трамп зробить з Росією, якщо Путін не піде на компроміс.