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США и Китай в панике: какое оружие теперь есть у россиян

Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" достигла рекордной скорости

сегодня, 08:05 comments1041
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Кравцев Сергей

Российская гиперзвуковая крылатая ракета 3М22 "Циркон" показала способность развивать скорость до 9 МАХов, что делает ее самой быстрой в мире. США и Китай не скрывают своего волнения из-за этого. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд.

США и Китай в панике: какое оружие теперь есть у россиян

Гиперзвуковая ракета «Циркон». Фото из открытых источников

Отмечается, что гиперзвуковое оружие – это ракеты, летящие со скоростью более 5 МАХов и способные менять траекторию своего полета, что делает ее практически недостижимой для средств ПВО. 

К таким ракетам относятся: планирующие ракеты с ускоряющим двигателем, прямоточные реактивные снаряды (ГПВРД), снаряды из рельсовых пушек.

Россия первой в мире развернула гиперзвуковое оружие. Ракета "Циркон" впервые прошла испытания в 2017 году. Ее запускают с морских платформ, в том числе с фрегата "Адмирал Горшков". Ракета имеет прямоточный воздушно-реактивный двигатель и может достигать дальности до 1000 км. Ее проблемно перехватить из-за высокой скорости и маневренности.

Также упоминается другая ракета — "Кинжал", способная лететь со скоростью до 10 МАХов.

Китайцы пытаются не оставаться от россиян в этом вопросе. Сейчас китайские инженеры работают над ракетой DF-17 со скоростью до 10 МАХов, хотя эти характеристики пока не подтверждены западной разведкой. Свои гиперзвуковые программы также ведут Северная Корея, Иран и другие страны.

США традиционно отставали в гиперзвуковой гонке, однако ситуация меняется. Министерство обороны испытывает системы "Common Hypersonic Glide Body" и "Conventional Prompt Strike".

Ракеты запускаются с грузовиков, что позволяет быстрое перемещение после пуска. Планируется, что армия и флот получат эти системы уже в 2025 году. Американские ракеты способны прорывать ПВО противника, включая С-400 и С-500.

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Источник: https://www.19fortyfive.com/2025/05/america-and-china-are-freaked-russias-zircon-hypersonic-missile-hits-mach-9/
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