logo

BTC/USD

75714

ETH/USD

2075.35

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия США неожиданно унизили Лаврова: Москва истерит из-за "страшного возбуждения"
commentss НОВОСТИ Все новости

США неожиданно унизили Лаврова: Москва истерит из-за "страшного возбуждения"

Россия заявила, что Соединенные Штаты якобы нарушили соглашение о размещении штаб-квартиры ООН

27 мая 2026, 09:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Соединенные Штаты отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН. В этой связи Москва обвинила Вашингтон в якобы нарушении соглашения по функционированию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

США неожиданно унизили Лаврова: Москва истерит из-за "страшного возбуждения"

Фото: из открытых источников

По информации СМИ, аналогичное решение могло быть принято и в отношении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Темой заседания Совета Безопасности было соблюдение Устава ООН и усиление международного многостороннего сотрудничества.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что приглашение Алимова на встречу поступило от главы МИД Китая Ван И, председательствовавшего на заседании. Он назвал отказ во въезде "грубым проявлением неуважения" к роли Китая в работе Совета Безопасности.

Во время выступления Ван I отметил необходимость обновления Устава ООН, учитывая современные глобальные вызовы, рост нестабильности и конфликтов в мире. Он предостерег, что международная система оказалась перед серьезными испытаниями и нуждается в адаптации.

Между тем, в российской делегации заявили, что такие решения США подрывают принципы международного права и усложняют работу ООН.

Ранее Василий Небензя также заявлял, что Россия не видит возможности заключения мирного соглашения без выполнения своих требований по НАТО и изменения политики Украины, включая отказ от вступления в Альянс.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Латвии резко отреагировали на заявления России относительно намерений обратиться в Международный суд ООН из-за якобы нарушений прав россиян в странах Балтии. В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что такие обвинения являются типичной реакцией Кремля на общую позицию Латвии, Эстонии и Литвы по защите собственных демократических принципов и поддержке международного правопорядка.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости