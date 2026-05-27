Соединенные Штаты отказали в выдаче визы заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову, который планировал принять участие в заседании Совета Безопасности ООН. В этой связи Москва обвинила Вашингтон в якобы нарушении соглашения по функционированию штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, аналогичное решение могло быть принято и в отношении министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Темой заседания Совета Безопасности было соблюдение Устава ООН и усиление международного многостороннего сотрудничества.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что приглашение Алимова на встречу поступило от главы МИД Китая Ван И, председательствовавшего на заседании. Он назвал отказ во въезде "грубым проявлением неуважения" к роли Китая в работе Совета Безопасности.

Во время выступления Ван I отметил необходимость обновления Устава ООН, учитывая современные глобальные вызовы, рост нестабильности и конфликтов в мире. Он предостерег, что международная система оказалась перед серьезными испытаниями и нуждается в адаптации.

Между тем, в российской делегации заявили, что такие решения США подрывают принципы международного права и усложняют работу ООН.

Ранее Василий Небензя также заявлял, что Россия не видит возможности заключения мирного соглашения без выполнения своих требований по НАТО и изменения политики Украины, включая отказ от вступления в Альянс.

