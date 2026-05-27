США несподівано принизили Лаврова: Москва істерить через "страшне порушення"

Сполучені Штати відмовили у видачі візи заступнику міністра закордонних справ Росії Олександру Алімова, який планував взяти участь у засіданні Ради Безпеки ООН. У зв’язку з цим Москва звинуватила Вашингтон у нібито порушенні угоди щодо функціонування штаб-квартири Організації Об’єднаних Націй. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією ЗМІ, аналогічне рішення могло бути ухвалене і щодо міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі. Темою засідання Ради Безпеки було дотримання Статуту ООН та питання посилення міжнародної багатосторонньої співпраці.

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що запрошення Алімова на зустріч надійшло від глави МЗС Китаю Ван І, який головував на засіданні. Він назвав відмову у в’їзді "грубим проявом неповаги" до ролі Китаю в роботі Ради Безпеки.

Під час виступу Ван І наголосив на необхідності оновлення Статуту ООН, враховуючи сучасні глобальні виклики, зростання нестабільності та конфліктів у світі. Він застеріг, що міжнародна система опинилася перед серйозними випробуваннями і потребує адаптації.

Тим часом у російській делегації заявили, що такі рішення США підривають принципи міжнародного права та ускладнюють роботу ООН.

Раніше Василь Небензя також заявляв, що Росія не бачить можливості укладення мирної угоди без виконання своїх вимог щодо НАТО та зміни політики України, включно з відмовою від вступу до Альянсу.

