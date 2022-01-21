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США опубликовали факты российской дезинформации об Украине

Российская пропаганда имеет цель убедить Запад в том, что Украина – агрессор

сегодня, 11:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Несколько российских военных и разведывательных структур ведут информационное противостояние против Украины и выставляют ее как агрессора в российско-украинских отношениях. Об этом сообщают в пресс-службе Госдепартамента США.

США опубликовали факты российской дезинформации об Украине

США назвали факты дезинформации, фото из открытых источников

Целью дезинформации является переубеждение западных стран в том, что поведение Украины может спровоцировать глобальный конфликт,  а также пропаганда в российском обществе необходимости военных действий в Украине.

В материале приводят "примеры российской лжи о нынешнем кризисе и его причинах" и правдивые факты.

1. Неправда: Украина и украинские чиновники являются агрессором в российско-украинских отношениях

Факты: Украина – жертва агрессивных действий РФ. Россия вторглась в Украину в 2014 году, оккупировала Крым, контролирует вооруженные силы на Донбассе, а сейчас собрала более 100 тысяч военных на границе с Украиной, а президент Путин угрожает "соответствующими военно-техническими" мерами, если его требования не будут выполнены.

2. Неправда: Запад толкает Украину к конфликту.

Факты: Москва спровоцировала нынешний кризис, разместив более 100 тысяч военнослужащих у границы Украины. Россия обвиняет других в своей агрессии, но в Москве лежит ответственность за прекращение этого кризиса путем деэскалации и дипломатии.

3. Неправда: Развертывание Россией боевых сил – просто перемещение войск на собственной территории.

Факты: Развертывание более 100 тысяч российских военных и сосредоточение наступательного оружия у границ страны, в которую Россия раньше вторгалась и до сих пор занимает местами, не является простой ротацией войск. Это очевидная, обновленная российская угроза суверенитета и территориальной целостности Украины. Наращивание войск совмещается с активными мерами по дезинформации и обоснованию причин для дальнейшего российского вторжения.

4. Неправда: США спланировали атаки с применением химического оружия на Донбассе.

Факты: Соединенные Штаты и Россия являются сторонами Конвенции о запрещении химического оружия. В соответствии со своими обязательствами по этому международному соглашению, Соединенные Штаты не применяют химическое оружие. Однако за последние годы российское правительство дважды использовало химическое оружие для нападения и попытки убийства противников, в том числе на чужой территории.

5. Неправда: Россия защищает этнических россиян в Украине.

Факты: Нет достоверных сообщений о том, что украинское правительство угрожает этническим русским или русскоязычным. Однако есть достоверные сообщения, что в оккупированном Россией Крыме и на Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в среде жестоких репрессий и страха.

6. Неправда: НАТО устраивала заговоры против России после окончания Холодной войны, окружила Россию силами, нарушила якобы обещания не расширяться и угрожала безопасности России перспективой членства Украины в Альянсе.

Факты: НАТО является оборонным союзом, целью которого является защита своих государств-членов. НАТО не окружает Россию – сухопутная граница России составляет не более 20 000 километров. НАТО никогда не обещало не принимать новых членов. Расширение НАТО не направлено против России.

7. Неправда: Запад избегает дипломатии и сразу грозит санкциями.

Факты: Соединенные Штаты и партнеры ведут интенсивную дипломатию для разрешения этого кризиса, в том числе непосредственно с российским правительством. Президент Байден дважды разговаривал с президентом Путиным. Американские официальные лица провели десятки встреч и телефонных разговоров с российскими и европейскими коллегами для мирного решения этой ситуации.

Как сообщал портал "Комментарии", Макрон заговорил о перевооружении Европы.


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Источник: https://www.state.gov/fact-vs-fiction-russian-disinformation-on-ukraine/
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 12:30

А теперь приведите такую же методичку от России - и будем сравнивать.

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