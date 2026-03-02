Российские пропагандисты снова выдают желаемое за действительное, манипулируя информацией. Пропагандистские ресурсы со ссылкой на The Economist сообщают, что США якобы готовятся снять санкции с России.

Россия и США. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в действительности в своем материале The Economist анализирует российские попытки убедить Вашингтон в выгоде снятия санкций, отметили в StopFake.

В публикации указано несколько главных факторов:

- отмена санкций технически сложна и требует согласия Конгресса;

- если Европа не отменит ограничения, глобальные корпорации не будут спешить возвращаться на российский рынок;

- к началу широкомасштабной войны иностранный бизнес сталкивался в РФ с коррумпированными судами и давлением от налоговых органов;

- большинство ниш, которые западные компании покинули в 2022 году, уже заняли азиатским бизнесом.

"Даже больше: после выхода материала The Economist Дональд Трамп продлил действие санкций против России еще на год", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вражеская пропаганда пытается воспользоваться мировым признанием Украины и распространяет информацию о якобы проведении в украинской гимназии акции "Шлем памяти".

Как сообщили в Центре противодействия дезинформации, школьников якобы заставляют сидеть на уроках в мотоциклетных шлемах и строительных касках для поддержки украинского спортсмена Владислава Гераскевича, отстраненного от Олимпиады-2026. Как доказательство пропагандисты публикуют соответствующие фото.

Подмена контекста является типичным приемом российской пропаганды для дискредитации украинской системы образования и формирования искаженного представления о ситуации в Украине.