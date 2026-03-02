logo

Главная Новости Мир Россия "США планируют снять санкции с России": что известно
НОВОСТИ

"США планируют снять санкции с России": что известно

Пока в России пишут о возможном снятии санкций, США продолжают их

2 марта 2026, 19:38
Автор:
Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты снова выдают желаемое за действительное, манипулируя информацией. Пропагандистские ресурсы со ссылкой на The Economist сообщают, что США якобы готовятся снять санкции с России.

"США планируют снять санкции с России": что известно

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что в действительности в своем материале The Economist анализирует российские попытки убедить Вашингтон в выгоде снятия санкций, отметили в StopFake.

В публикации указано несколько главных факторов:

- отмена санкций технически сложна и требует согласия Конгресса;

- если Европа не отменит ограничения, глобальные корпорации не будут спешить возвращаться на российский рынок;

- к началу широкомасштабной войны иностранный бизнес сталкивался в РФ с коррумпированными судами и давлением от налоговых органов;

- большинство ниш, которые западные компании покинули в 2022 году, уже заняли азиатским бизнесом.

"Даже больше: после выхода материала The Economist Дональд Трамп продлил действие санкций против России еще на год", — подытожили в Центре.

Источник: https://t.me/spravdi/53422
