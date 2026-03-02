“США планують зняти санкції з Росії”: що відомо

Російські пропагандисти знову видають бажане за дійсне, маніпулюючи інформацією. Пропагандистські ресурси з посиланням на The Economist повідомляють, що нібито США готуються зняти санкції з Росії.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що насправді у своєму матеріалі The Economist аналізує російські спроби переконати Вашингтон у вигоді зняття санкцій, наголосили у StopFake.

У публікації вказано декілька головних факторів:

- скасування санкцій технічно складне й потребує згоди Конгресу;

- якщо Європа не скасує обмеження, глобальні корпорації не поспішатимуть повертатися на російський ринок;

- до початку широкомасштабної війни іноземний бізнес стикався у РФ із корумпованими судами та тиском від податкових органів;

- більшість ніш, які західні компанії залишили у 2022 році, уже зайняли азійським бізнесом.

“Навіть більше: після виходу матеріалу The Economist Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ворожа пропаганда намагається скористатися світовим визнанням України та поширює інформацію про нібито проведення в українській гімназії акції “Шолом памʼяті”.

Як повідомили в Центрі протидії дезінформації, школярів буцімто змушують сидіти на уроках у мотоциклетних шоломах і будівельних касках задля підтримки українського спортсмена Владислава Гераскевича, якого відсторонили від Олімпіади-2026. Як “доказ” пропагандисти публікують відповідні фото.

Підміна контексту є типовим прийомом російської пропаганди для дискредитації української системи освіти та формування викривленого уявлення про ситуацію в Україні.