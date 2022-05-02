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США подтвердили приезд Герасимова в Изюм и рассказали в чем была экстренность визита

Кремлевскую верхушку беспокоит, что наступление на востоке Украины продвигается слишком медленно

2 мая 2022, 14:27 comments3122
Автор:

Кравцев Сергей
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Американские чиновники действительно подтверждают информацию, которая просочилась в некоторые СМИ, о том, что начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов приезжал во временно оккупированный Изюм. Причина приезда Герасимова была связана с тем, чтобы повлиять на ускорение массированного наступление российских войск, которое практически застопорилось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "The New York Times".

США подтвердили приезд Герасимова в Изюм и рассказали в чем была экстренность визита

Валерий Герасимов. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Герасимов приехал в Украину в конце прошлой недели. Он провел совещание на российской базе, которую оккупанты расположили в школе №12 в Изюме. Там он пробыл недолго. Уже в субботу вечером отбыл обратно в Москву.

В свою очередь источники ВСУ подтвердили в интервью изданию, что украинские защитники знают о расположении врага в школе №12 в Изюме. Поэтому нанесли туда несколько точных ударов. После атаки российская армия потерял приблизительно 200 военных. Также был ликвидирован один генерал.

При этом в Вашингтоне считают, что визит начальника Генштаба России свидетельствует о проблемах в российской армии. Также военный аналитики на Западе считают, что несмотря на то, что Кремль существенно уменьшил количество своих целей в Украине, у российской армии до сих пор есть проблема тылового обеспечения и координации между своими войсками. Также россияне до сих пор не могут ничего поделать с ожесточенным сопротивлением украинского народа.

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/05/01/world/europe/russian-general-dead-valery-gerasimov.html?smid=url-copy
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