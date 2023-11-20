logo

BTC/USD

37139.57

ETH/USD

2019.62

LTC/USD

70.33

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН (ВИДЕО)

Представитель США критикует Небензю за российскую пропаганду в ООН по запрету в Украине УПЦ Московского патриархата.

сегодня, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя во время своего выступления распространял российские пропагандистские тезисы по Украине, однако США резко осудили такие слова дипломата из РФ.

США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН (ВИДЕО)

Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото из открытых источников

Небензя начал свое выступление с критики помощница генсека по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис, которая в докладе ООН комментировала законопроект 8371 о возможном запрете некоторых религиозных организаций в Украине из-за их связи с Россией. Брандс-Кэрис призвала украинских законодателей определить "конкретную легитимную цель" для принятия ограничений, а также проверить, необходимы ли они для Украины.


"Брандс-Кэрис не нашла слов, чтобы осудить закон. Закон, который сейчас рассматривает украинский парламент, нацелен на закрытие древней канонической православной церкви. Вместо того, чтобы требовать его запрета, вы призывали его переформулировать. Кроме того, у вас не нашлось слов, чтобы осудить правоохранительную машину Киева для преследования уважаемых священников", — заявил Небензя на заседании ООН.

На российскую пропаганду Небензи отреагировал представитель США, который рассказал, что Россия сама нарушает свободу р как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях.

"Право на свободу вероисповедания в самой России постоянно нарушается. Это все говорит о том, насколько Россия безразлична к свободе религии. Тревожно понимать, что Россия пытается оправдать свои преступления, описывая свою военную агрессию как священную борьбу между добром и злом, как дополнение к выдумке о денацификации Украины. Нам необходимо видеть за всем этим реальную ситуацию и видеть хорошо задокументированную систематическую политику религиозных репрессий на оккупированных Россией территориях", — раскритиковал слова Небензи представитель США в ООН.

Напомним, что СБУ в 2022 году возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Московского патриархата. На октябрь Служба безопасности Украины разоблачила более 60 религиозных деятелей УПЦ МП, работавших на Россию, продававших оружие и детскую порнографию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УПЦ МП отреагировали на новый закон, который может запретить их деятельность.

Также "Комментарии" писали, что Украина создает первую келью на Святой Горе Афон. К ее развитию может приобщиться каждый.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!