США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя во время своего выступления распространял российские пропагандистские тезисы по Украине, однако США резко осудили такие слова дипломата из РФ.
Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото из открытых источников
Небензя начал свое выступление с критики помощница генсека по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис, которая в докладе ООН комментировала законопроект 8371 о возможном запрете некоторых религиозных организаций в Украине из-за их связи с Россией. Брандс-Кэрис призвала украинских законодателей определить "конкретную легитимную цель" для принятия ограничений, а также проверить, необходимы ли они для Украины.
На российскую пропаганду Небензи отреагировал представитель США, который рассказал, что Россия сама нарушает свободу р как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях.
Напомним, что СБУ в 2022 году возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Московского патриархата. На октябрь Служба безопасности Украины разоблачила более 60 религиозных деятелей УПЦ МП, работавших на Россию, продававших оружие и детскую порнографию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УПЦ МП отреагировали на новый закон, который может запретить их деятельность.
Также "Комментарии" писали, что Украина создает первую келью на Святой Горе Афон. К ее развитию может приобщиться каждый.
Обсуждения
Новости