США подвергли критике циничную российскую пропаганду от Небензи в ООН (ВИДЕО)

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя во время своего выступления распространял российские пропагандистские тезисы по Украине, однако США резко осудили такие слова дипломата из РФ.



Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото из открытых источников

Небензя начал свое выступление с критики помощница генсека по правам человека Ильзе Брандс-Кэрис, которая в докладе ООН комментировала законопроект 8371 о возможном запрете некоторых религиозных организаций в Украине из-за их связи с Россией. Брандс-Кэрис призвала украинских законодателей определить "конкретную легитимную цель" для принятия ограничений, а также проверить, необходимы ли они для Украины.

"Брандс-Кэрис не нашла слов, чтобы осудить закон. Закон, который сейчас рассматривает украинский парламент, нацелен на закрытие древней канонической православной церкви. Вместо того, чтобы требовать его запрета, вы призывали его переформулировать. Кроме того, у вас не нашлось слов, чтобы осудить правоохранительную машину Киева для преследования уважаемых священников", — заявил Небензя на заседании ООН.

На российскую пропаганду Небензи отреагировал представитель США, который рассказал, что Россия сама нарушает свободу р как на территории РФ, так и на временно оккупированных украинских землях.

"Право на свободу вероисповедания в самой России постоянно нарушается. Это все говорит о том, насколько Россия безразлична к свободе религии. Тревожно понимать, что Россия пытается оправдать свои преступления, описывая свою военную агрессию как священную борьбу между добром и злом, как дополнение к выдумке о денацификации Украины. Нам необходимо видеть за всем этим реальную ситуацию и видеть хорошо задокументированную систематическую политику религиозных репрессий на оккупированных Россией территориях", — раскритиковал слова Небензи представитель США в ООН.

Напомним, что СБУ в 2022 году возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Московского патриархата. На октябрь Служба безопасности Украины разоблачила более 60 религиозных деятелей УПЦ МП, работавших на Россию, продававших оружие и детскую порнографию. Напомним, что СБУ в 2022 году возбудила 52 уголовных дела против 55 священников Московского патриархата. На октябрь Служба безопасности Украины разоблачила более 60 религиозных деятелей УПЦ МП, работавших на Россию, продававших оружие и детскую порнографию. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в УПЦ МП отреагировали на новый закон, который может запретить их деятельность. Также "Комментарии" писали, что Украина создает первую келью на Святой Горе Афон. К ее развитию может приобщиться каждый.