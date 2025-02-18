США предложили отказаться от взаимных ударов по энергетике: что ответили в России

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что представители американской делегации якобы предлагали ввести некий мораторий на то, чтобы Украина и РФ не наносили ударов по энергетическим объектам.

Сергей Лавров

"Сегодня наши американские коллеги говорили, что, может, как-то ввести какой-то мораторий на нападения на энергетические объекты", — сказал Лавров.

По его словам, представители российской делегации объяснили дипломатам из США, что Россия "не атакует гражданские объекты".

Как цинично заявил Лаврова, российскими целями в Украине "были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия регулярно атакует объекты энергетики в Украине, и даже неоднократно пыталась устроить блэкауты. При этом российские пропагандисты неоднократно призывали "выключить" Украину, "заморозить" ее и заставить украинцев страдать, так как они не хотят становиться частью России.

При этом ранее в США назвали причину усилившихся ударов РФ по украинской энергетике. Российский диктатор Владимир Путин признал, что продолжающаяся ударная кампания России против украинских энергетических объектов частично направлена на уничтожение украинской оборонной промышленности. Аналитики отмечают, что это подтверждает текущую оценку ISW о том, что российские удары по украинским энергетическим объектам направлены на ухудшение украинского оборонно-промышленного потенциала. Как оценивают в ISW, развитие оборонно-промышленной базы впоследствии может позволить Украине поддерживать защиту от России и долгосрочные потребности национальной безопасности при значительном уменьшении иностранной военной помощи.



