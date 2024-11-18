США проживут на 20 минут дольше, чем Европа: в Госдуме выдали порцию угроз

В Госдуме отреагировали на информацию о том, что президент США Джо Байден якобы разрешил Украине бить по территории РФ западным оружием. Как заявил депутат Андрей Колесник, Россия жестко ответит Европе и Соединенным Штатам в случае разрешения ВСУ бить вглубь РФ дальнобойным оружием.

Госдума РФ

При этом депутат Госдумы страны-агрессора призвал Запад сначала "хорошо подумать" перед тем, как принимать какие-либо решения по ударам вглубь российской территории. Колесник также добавил, что страны Европы находятся не так уж далеко от России.

"Пусть Европа трусится, она рядом. Великобритания, они же тоже дали свои Storm Shadow, и французы дали SKALP. Франция — вот она, рядом. Американцы поживут на 20 минут дольше, если что. Здесь история достаточно серьезная. Не понимают, давно не били. Европа-то вся под рукой, точнее, под ракетой", — заявил российские депутат.

По его словам, от Европы "могут полететь щепки", поскольку стоит вопрос о существовании России, так как дальнобойные ракеты могут бить до 300 километров. В ответ на такие удары Москва предпримет серьезные меры, заявил российский депутат.

При этом Колесник самоуверенно заявил, что если ВСУ начнут бить по территории РФ, то Киеву и Европе "некоторое время будет неприятно", а потом "это время закончится".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. При этом в РФ уже назвали решение США "беспрецедентным шагом", который приведет к немедленному ответу России и опасности глобальной войны. Также в РФ напомнили о ядерной доктрине.



