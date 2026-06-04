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Недилько Ксения
Российский государственный почтовый оператор заявил о возобновлении логистических маршрутов для доставки посылок с территории Соединенных Штатов Америки. Эта услуга была полностью заблокирована за последние несколько лет из-за международных санкций и прекращения прямого авиасообщения.
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Процесс транспортировки грузов сейчас происходит по новым обходным схемам.
Следует отметить, что это решение является частью постепенного восстановления двустороннего почтового обмена между странами.
Несмотря на восстановление каналов для мелких отправлений, общие ограничения на полноценную торговлю и пересылку большинства категорий товаров через санкционные пакеты продолжают действовать.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своей готовности безотлагательно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решение по прекращению военных действий. Такое громкое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами.