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США снова сотрудничает с РФ: впервые с 2022 года

Транзитом через третьи страны: американские почтовые отправления снова доставляют в РФ

4 июня 2026, 17:23
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Недилько Ксения

Российский государственный почтовый оператор заявил о возобновлении логистических маршрутов для доставки посылок с территории Соединенных Штатов Америки. Эта услуга была полностью заблокирована за последние несколько лет из-за международных санкций и прекращения прямого авиасообщения.

США снова сотрудничает с РФ: впервые с 2022 года

Иллюстративное фото

Процесс транспортировки грузов сейчас происходит по новым обходным схемам.

"Первая партия почтовых отправлений из Америки уже успешно доставлена на территорию Российской Федерации, — сообщили в росСМИ, — транспортировка осуществляется с помощью транзитных авиарейсов через нейтральные государства с использованием имеющихся логистических схем".

Следует отметить, что это решение является частью постепенного восстановления двустороннего почтового обмена между странами.

"В конце 2025 года компания сначала возобновила отправку грузов в обратном направлении — из РФ в США, — отмечают представители оператора, — однако действуют строгие лимиты: к пересылке принимают исключительно документы, коммерческие образцы и подарки, совокупная стоимость которых не превышает лимит в 100 долларов".

Несмотря на восстановление каналов для мелких отправлений, общие ограничения на полноценную торговлю и пересылку большинства категорий товаров через санкционные пакеты продолжают действовать.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский объявил о своей готовности безотлагательно сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы найти решение по прекращению военных действий. Такое громкое заявление глава государства сделал во время общения с журналистами.



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