Російський державний поштовий оператор заявив про відновлення логістичних маршрутів для доставлення посилок із території Сполучених Штатів Америки. Ця послуга була повністю заблокована протягом останніх кількох років через міжнародні санкції та припинення прямого авіасполучення.

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Процес транспортування вантажів тепер відбувається за новими обхідними схемами.

"Перша партія поштових відправлень з Америки вже успішно доправлена на територію Російської Федерації, — повідомили в росЗМІ, — наразі транспортування здійснюється за допомогою транзитних авіарейсів через нейтральні держави з використанням наявних логістичних схем".

Варто зазначити, що це рішення є частиною поступового відновлення двостороннього поштового обміну між країнами.

"Наприкінці 2025 року компанія спочатку відновила відправлення вантажів у зворотньому напрямку — з РФ до США, — зазначають представники оператора, — проте наразі діють суворі ліміти: до пересилання приймають виключно документи, комерційні зразки та подарунки, сукупна вартість яких не перевищує ліміт у 100 доларів".

Попри відновлення каналів для дрібних відправлень, загальні обмеження на повноцінну торгівлю та пересилання більшості категорій товарів через санкційні пакети продовжують діяти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський оголосив про свою готовність невідкладно сісти за стіл переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, аби знайти рішення для припинення воєнних дій. Таку гучну заяву глава держави зробив під час спілкування з журналістами.