США заключили в тюрьму россиян за масштабную хакерскую операцию: что совершили злоумышленники

Пятеро россиян, включая бизнесмена, связанного с Кремлем, осуществили масштабную схему инсайдерской торговли на 82 миллиона долларов, которая позволила им получить прибыль от корпоративной информации, похищенной путем взлома. Об этом сообщает Reuters.

Исполняющий обязанности прокурора США Натаниэль Менделл - Reuters

Владислава Клюшина, владелец московской компании по информационным технологиям, которая, по словам прокуратуры, имеет широкие связи с российским правительством, экстрадировали в субботу, 18 декабря, из Швейцарии для предъявления ему в Бостоне обвинений в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и других обвинений.

Клюшин, арестованный в Швейцарии в марте во время лыжной поездки, ненадолго явился из тюрьмы Массачусетса во время виртуального судебного заседания. Слушание о внесении залога ориентировочно назначено на четверг, 23 декабря.

Прокуратура обвинила его и других в торговле отчетами о корпоративных прибылях, полученными путем взлома компьютерных систем двух поставщиков, которые помогают компаниям представлять квартальные и годовые отчеты в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Среди этих компаний были IBM Corp, Snap и Tesla. Прокуроры сообщили, что 41-летний Клюшин и сотрудники его компании ООО "М-13" торговали для себя, а также для клиентов в обмен на уменьшение их прибыли.

Власти заявили, что компьютерные системы сломал Иван Ермаков, сотрудник М-13, который был среди нескольких офицеров российской военной разведки, обвиняемых в 2018 году в осуществлении схем взлома с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года и нацеливания на антидопинговые агентства.

В общей сложности эта схема принесла по меньшей мере 82,5 миллиона долларов с 2018 по 2020 год, сообщает SEC в соответствующем иске.

Ермаков остается на свободе вместе с тремя другими обвиняемыми: директором М-13 Николаем Румянцевым и двумя российскими бизнесменами, которые, по словам прокуроров, торговали сломанной информацией, Михаилом Ирзаком и Игорем Сладковым.

С ними не удалось связаться для комментариев.

Адвокаты Клюшина назвали дело политически мотивированным и утверждали, что истинной причиной его розыска были его работа и контакты в российском правительстве, которое называет дело частью охоты на россиян Вашингтоном.

Но в то время как исполняющий обязанности прокурора США Натаниэль Менделл отметил "широкие связи" Клюшина с Кремлем, он сказал, что в начале двухлетнего расследования власти не знали, "куда нас приведут факты и расследование".

Как сообщали ранее "Комментарии", в связи с мобильным приложением "Действие" уже есть возможность оформить заявку, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию. Но разного рода мошенники не дремлют и рассылают свои СМС-информации.

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