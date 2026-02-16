США ждет смертельный удар от РФ: на Западе шокировали страшными последствиями

Американские военные должны срочно усовершенствовать систему обороны, чтобы предотвратить возможный запуск Россией противоспутниковой ракеты с ядерной боеголовкой на орбиту. Такое мнение высказал Джон Кляйн, старший научный сотрудник Атлантического совета и эксперт в области космической обороны в своей статье для Forbes. Он подчеркивает, что хотя США должны принять все возможные дипломатические меры для деэскалации напряжения с Россией, одновременно следует быть готовыми к войне на случай, если эти дипломатические усилия не принесут результата.

Фото: из открытых источников

По словам Кляйна, российские противоспутниковые ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, могут сыграть решающую роль в самом начале военного конфликта между Россией и США. Это может стать неожиданным асимметричным ударом, направленным на нейтрализацию технологического превосходства США в космосе. Взрыв ядерной боеголовки на низкой околоземной орбите вблизи Международной космической станции может сделать станцию непригодной для использования, а также разрушить десятки западных спутников.

Кляйн уточняет, что взрыв на высоте около 400 км над Землей может привести к уничтожению тысяч американских и союзных спутников, создавая таким образом орбитальные условия, слишком опасные для космических аппаратов. Это может нарушить функционирование глобальных коммуникаций, навигационных систем и других важных космических платформ, имеющих решающее значение для национальной безопасности США.

Эксперт также отмечает, что разработка такой ракеты Кремлем, обнаруженная американскими службами в начале 2024 года, является катастрофической угрозой для США и их космических партнеров. Поэтому она должна быть уничтожена до того, как ракета будет выведена на орбиту. Кляйн отмечает, что любая реальная угроза применения ядерного оружия на орбите должна быть нейтрализована еще до запуска или в процессе разгона ракеты-носителя.

Для этого Кляйн предлагает использовать все доступные средства активной обороны, включая противоракетную оборону, наземные силы и кибер-воздействие. Такая "супербомба", представляющая угрозу для спутников и космических аванпостов, должна быть уничтожена на ранних этапах во избежание катастрофических последствий для космической инфраструктуры США и их союзников.

