Американські військові повинні терміново вдосконалити систему оборони, щоб запобігти можливому запуску Росією протисупутникової ракети з ядерною боєголовкою на орбіту. Таку думку висловив Джон Кляйн, старший науковий співробітник Атлантичної ради та експерт у галузі космічної оборони, у своїй статті для Forbes. Він підкреслює, що хоча США повинні вжити всіх можливих дипломатичних заходів для деескалації напруги з Росією, одночасно варто бути готовими до війни на випадок, якщо ці дипломатичні зусилля не принесуть результату.

Фото: з відкритих джерел

За словами Кляйна, російські протисупутникові ракети, оснащені ядерними боєголовками, можуть зіграти вирішальну роль на самому початку військового конфлікту між Росією та США. Це може стати несподіваним асиметричним ударом, спрямованим на нейтралізацію технологічної переваги США в космосі. Вибух ядерної боєголовки на низькій навколоземній орбіті, поблизу Міжнародної космічної станції (МКС), може зробити станцію непридатною для використання, а також зруйнувати десятки західних супутників.

Кляйн уточнює, що вибух на висоті близько 400 км над Землею може призвести до знищення тисяч американських та союзних супутників, створюючи таким чином орбітальні умови, які будуть занадто небезпечні для космічних апаратів. Це може серйозно порушити функціонування глобальних комунікацій, навігаційних систем та інших важливих космічних платформ, що мають вирішальне значення для національної безпеки США.

Експерт також наголошує, що розробка такої ракети Кремлем, виявлена американськими службами на початку 2024 року, є катастрофічною загрозою для США та їхніх космічних партнерів. Тому вона повинна бути знищена до того, як ракета буде виведена на орбіту. Кляйн зазначає, що будь-яка реальна загроза застосування ядерної зброї на орбіті повинна бути нейтралізована ще до її запуску або в процесі розгону ракети-носія.

Для цього Кляйн пропонує використовувати всі доступні засоби активної оборони, включаючи протиракетну оборону, наземні сили та кібер-вплив. Така "супербомба", яка становить загрозу для супутників і космічних аванпостів, повинна бути знищена на ранніх етапах, щоб уникнути катастрофічних наслідків для космічної інфраструктури США та їхніх союзників.

