Стал известен настоящий план Путина по отношению к Украине: чего на самом деле добивается РФ

Кремль рассматривает мир не как путь к прекращению войны, а как возможность реализовать свои стратегические планы взять паузу и продолжить агрессию. При этом требования Москвы остаются неизменными, отметил в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

Владимир Путин

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин четко очерчивает свои намерения, а его окружение, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь Дмитрий Песков, открыто заявляют: в российскую Конституцию уже внесены четыре оккупированных украинских областях, а также Крым, и Кремль считает эти территории "своими".

"Все их требования не изменились. Это абсолютная демилитаризация Украины, полный политический контроль и дальше перспектива полного захвата Украины", — сказал политолог.

Левусь напомнил, что еще в 2021 году заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что НАТО должно вернуться в границы границ 1997 года. По мнению политолога, Россия до сих пор не отказалась от этой риторики и продолжает стремиться к дальнейшей эскалации войны.

"Мир им нужен просто как удовлетворение своих планов, поставленных ранее. Но сначала их план – уничтожить Украину. Поэтому, скорее, для отдыха, для достижения какого-то промежуточного плана и продолжения агрессии. Все совершенно очевидно. Вот такой мир нужен России”, — акцентировал Левусь

В то же время, по его словам, президент США Дональд Трамп считает, что мир можно достичь любой ценой. Впрочем, подчеркнул эксперт, когда речь идет о мире любой ценой – это означает, что этой ценой станет Украина. И это совершенно очевидно, добавил Левусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин уже категорически отверг любую уступку в ходе так называемой "СВО".



