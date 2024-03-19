Стал известен регион, меньше всего голосовавший за Путина на "выборах" в России

Центральная избирательная комиссия РФ объявила официальные результаты президентских "выборов". По их данным, оказалось, что наибольший процент голосов Путин получил в Чечне, а меньше всего поддержали российского диктатора в Ненецком автономном округе.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

ЦИК РФ сообщил окончательные результаты "выборов" в России. Явка на них якобы составила 77,44%, а право проголосовать имели более 112 млн. граждан РФ.

Наибольшую поддержку Путин получил в Чечне, где за российского диктатора проголосовало 98,99% россиян. Меньше всего за Путина голосовали в Ненецком автономном округе — 79,08%, а также в Архангельской области — 79,25%.

Напомним, что по результатам ЦИК так называемые выборы в России закончились победой Владимира Путина в первом круге с рекордным результатом в истории РФ – 87,28%. Ближайшие конкуренты Путина остались далеко позади. К примеру Николай Харитонов получил 4,31%, Владислав Даванков – 3,85% и Леонид Слуцкий – 3,2%.

Несмотря на оглашение результатов "выборов" в России, западные страны заявили, что ставят под сомнение эти данные. Они считают, что так называемые президентские выборы в России были не демократическими, не законными и прошли под давлением.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве иностранных дел Германии заявили, что не будут называть Путина президентом России после оглашения результатов "выборов".

Также "Комментарии" писали, что в Министерстве обороны Украины назвали план Путина после "выборов" в России. По словам замминистра обороны, российский диктатор проведет новую волну мобилизации в России.