Стал известен секретный указ Путина о мобилизации – призовут один миллион людей

По данным анонимного источника в администрации президента Российской Федерации Владимир Путин в своем засекреченном седьмом пункте документа о мобилизации хочет привлечь на войну в Украину 1 млн. военнообязанных. Об этом сообщает издание "Новая газета. Европа".

Путин планирует призвать один млн человек в армию РФ. Фото из открытых источников

Владимир Путин принял решение начать частичную мобилизацию в РФ. Об этом он заявил в своей утренней записи гражданам России 21 сентября. Также был опубликован соответствующий документ по нескольким пунктам, один из них был засекречен под отметкой "для служебного пользования".

Такой пункт заинтересовал журналистов, как засыпали вопросами спикера президента РФ Дмитрия Пескова, после чего тот открыл информацию, о чем именно седьмой пункт, но не вдавался в детали. Песков сказал, что седьмой пункт отвечает за количество мобилизованных россиян. Но далее добавил, что минобороны Российской Федерации Шойгу говорил, что мобилизованных будет 300 тыс., так что в пункте семь указа о мобилизации число 300 тыс. сказал Песков.

Анонимный представитель администрации РФ подробнее рассказал, что на самом деле под этим пунктом. По его словам, весь документ планировалось пометить только "для служебного пользования", но решили остановиться на пункте семь. Где по словам анонимного источника, количество мобилизованных россиян составляет один миллион человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, о том, что вышедшие на протесты россияне получают повестки.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский выступил в ООН и назвал пять пунктов на пути к миру в Украине.





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