Стала известна цель Путина на ближайшие 6-9 месяцев: это не Украина

Главная международная цель Путина на ближайшие шесть-девять месяцев – развалить финансирование Украины со стороны ЕС, а без примерно 70 млрд долларов внешней помощи нам не будет откуда брать деньги. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что ближайшие дни и недели Путин будет усиливать гибридные удары по ЕС.

"Следует только повторить: дроны, взрывчатка, большие информационные кампании – это новая "террористическая нормальность" для ЕС. И география стран, где это применяется, будет расширяться", – отметил политолог.

Он отмечает, что на фоне этих терактов и резкого роста цен на топливо и, особенно, на дизель РФ будет массированно вкладываться в крупную информационную кампанию "достаточно кормить Украину". На самом деле, следующие полгода-год становятся наибольшим испытанием для ЕС после 2022 года, но сейчас мы имеем кардинально другую социологическую ситуацию. Уровень поддержки Украины кратно меньше, а избирательные угрозы для Украины после выборов во Франции и потенциальный внеочередных выборов в Германии кратно выше.

По словам Денисенко, развал финансовой коалиции для Украины будет означать еще не крах, но точно колоссальный кризис ЕС, как образование, которое до сих пор держалось, несмотря ни на что, на определенных ценностях. И если оно произойдет, то, с относительно коротким временным лагом, оно приведет к фрагментации ЕС как ценностного политического образования, а это, как мы понимаем, является не только идеей фикс Путина, но входит в круг интересов КНР и Дональда Трампа. Поэтому у Путина точно будет достаточно растянутые красные линии.

Что касается конвенционной войны в Европе, а именно в странах Балтии, то, по мнению эксперта, здесь все зависит от готовности Германии и Польши воевать. И, между прочим, с позиции Ли Пэн. Ответ на вопрос "Что будет, если Россия нападет на Эстонию, Литву или Латвию", прежде всего, предусматривает ответ на вопрос: "Уступится ли Польша и Германия за них и не изменит ли это позицию партию Ли Пен в отношении России". Что касается ядерного шантажа, то это только шантаж. Никакой ядерной ракеты Россия не запустит.

"Нам нужно создавать новую переговорную коалицию. Без этого – мы теряем драгоценное время. Это наша главная задача на следующие недели, а не на месяцы", – отметил Вадим Денисенко.

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