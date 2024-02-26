Стала известна реакция Кремля на саммит мира, который должен пройти в Швейцарии

Дмитрий Песков подверг критике любой формат проведения переговоров по миру в Украине без участия России. На брифинге в Кремле он назвал предложение президента Владимира Зеленского провести саммит мира в Швейцарии "женевским форматом".

Дмитрий Песков

По его словам, идея обсуждать мирный план без части России является "смехотворной".

Кроме того, представитель российского диктатора подчеркнул, что у России ни с кем не было контактов по поводу участия в саммите мира, на котором должны обсуждать формулу мира президента Владимира Зеленского.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал правильной идеей усиливаться не только на поле боя, но и на международной арене. По его словам, Украина категорически против того, чтобы какие-либо страны навязывали ей свое видение мира. Именно поэтому Украина имеет свою формулу, которую и готова презентовать партнерам и обсуждать ее. Зеленский предположил, что саммит мира может пройти весной в Швейцарии.

Кроме того, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, Украина планирует пригласить в Швейцарию для обсуждения формулы мира более 160 стран. Вместе с тем он добавил, что на первом заседании точно не будет России. При этом Ермак предположил, что страну-агрессора могут пригласить на саммит после того, как будет создан план преодоления кризисов, созданных войной, чтобы ознакомить его с этим планом, который будут разрабатываться не кулуарно, а открыто.

Портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти стремятся провести в марте саммит с участием мировых лидеров, на котором будет обсуждаться формула мира, которую предложил Владимир Зеленский. В то же время, как пишет издание Bloomberg, из-за отсутствия кворума саммит, вероятно, перенесут на апрель или май.





