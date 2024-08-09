Город Суджа Курской области, который расположен недалеко от российско-украинской границы, не находится под контролем Вооруженных сил Украины, заявил мэр города Виталий Слащев.

Суджа

По его словам, в населенном пункте проводится эвакуация.

"Суджа наша", — сказал российский чиновник, отвечая на вопрос пропагандистов о подлинности фотографий военных ВСУ на фоне магазина и одной из организаций в городе.

При этом известно, что 9 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что ситуация на данный момент на Курском направлении достаточно тяжелая, но не критическая.

Он заявил, что российские военные уничтожают противника, зачищая территории Курской области. По словам командира "Ахмата", "работа идет полным ходом".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Суджа находится под контролем ВСУ. Украинские военные записали из этого населенного пункта видео. Они сообщили, что ситуация в городе спокойная, дома – целые.

"Стратегический объект Газпрома в городе Суджа контролируется 99 механизированным батальоном 61 отдельной степной бригады", — сообщили военные.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали военную операцию в Курской области. Буквально сразу глава города Суджа в Курской области Виталий Слащев заявил , что ситуация в населенном пункте остается напряженной, проходит эвакуация местного населения. В то же время, в украинских пабликах сообщали, что Суджа под контролем ВСУ. На фоне этих заявлений руководитель "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал открытие нового отделения в Судже Курской области РФ, где со вчерашнего дня проходят боевые действия и, по сообщению россиян, украинские военные взяли под свой контроль ряд населенных пунктов.



