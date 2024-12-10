Стала известна роль Европы в плане Трампа по прекращению войны в Украине

Для завершения войны в Украине новоизбранному президенту США Дональду Трампу придется взять ситуацию под свой контроль. Его отношение к российскому президенту Владимиру Путину, возможно, существенно изменится по сравнению с первым президентским термином. Такое мнение высказал профессор истории, эксперт по международным отношениям и военной истории Элиот Коэн в статье The Atlantic, анализируя потенциальные пути завершения войны в Украине.

Дональд Трамп

В частности, Коэн напоминает, что у Украины был реальный шанс вернуть оккупированные территории силой, если бы администрация Джо Байдена проявила решительность и обеспечила страну всем необходимым оружием. По его мнению, недостаточность поддержки со стороны США стала "ошибкой эпических масштабов", за которую Украина заплатила огромную цену.

Есть мнение, что Дональд Трамп может отнестись к Украине негативно, поддержать Путина и пренебречь европейскими союзниками. Однако Коэн отмечает, что Трамп стремится вписать свое имя в историю как "великий миротворец", и это может изменить его позицию. Документ, опубликованный аналитическим центром, связанным с Трампом, предусматривает план по замораживанию конфликта, гарантий безопасности для Украины, помощи в восстановлении и частичного снятия санкций с России.

По мнению историка, Трамп может удивить Путина более жестким отношением, чем ожидалось, поскольку у него нет сентиментальной привязанности даже к диктаторам.

Коэн предполагает, что модифицированная версия плана, представленная аналитическим центром, может стать компромиссом. Она включает: отсрочку членства Украины в НАТО, пока эта перспектива остается открытой. Кроме того, предполагается временный отказ от некоторых территорий, но без окончательной утраты права на них. Среди пунктов плана также обеспечение реальной независимости Украины, исключив влияние России на внутреннюю политику страны. Также Украине окажут финансовую помощь за счет российских активов.

Для обеспечения безопасности, по словам Коэна, необходимо присутствие международных военных сил в Украине, преимущественно европейских, в количестве около 100 тысяч военнослужащих. Лидирующую роль должны играть два ядерных европейских государства. При поддержке США эти силы могли бы обеспечить Украине безопасность, хотя и не в формальном формате НАТО.

Коэн считает, что Европе нужно обрести смелость и ресурсы для реализации такого сценария. Между тем, США могут потребоваться радикальные шаги: отмена ограничений на использование американского оружия Украиной, усиление санкционного давления на Россию и влияние на такие страны, как Германия, для передачи современного вооружения, например, ракет большой дальности Taurus.

Коэн подводит итог, что успех будет зависеть от решимости обеих сторон — и США, и Европы — заставить Россию сесть за стол переговоров.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал , имел ли Трамп на встрече с Зеленским карту раздела Украины.



