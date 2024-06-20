Стали известны детали соглашения Путина и Ким Чен Ына: договорились по вопросу агрессии против одной из стран

Российский диктатор Владимир Путин совершил визит к Ким Чен Ыну и подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты подписанного документа.



Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России предусматривает, что в случае нападения на одну из стран другая обязана помогать ей, а также координацию действий при таких угрозах. Кроме того, Кремль и Пхеньян не должны подписывать договоры с другими странами, если это будет угрожать безопасности одной из стран.

Все пункты договора между Россией и Северной Кореей:

— Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;

— При угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;

— Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут угрожать суверенитету и безопасности двух стран;

- Россия и Северная Корея стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;

- Москва и Пхеньян договорились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта и ИТ;

- Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;

— Россия и Северная Корея создадут систему принятия мер по укреплению оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;

— Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны в своем отчете объяснил, почему Путин приехал в Северную Корею.

Также "Комментарии" писали о том, какими подарками обменялись Путин и Ким Чен Ын во время визита российского диктатора в КНДР.