Стали известны детали соглашения Путина и Ким Чен Ына: договорились по вопросу агрессии против одной из стран

Российский диктатор Владимир Путин совершил визит к Ким Чен Ыну и подписал договор о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Северокорейское государственное агентство обнародовало пункты подписанного документа.
Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве КНДР и России предусматривает, что в случае нападения на одну из стран другая обязана помогать ей, а также координацию действий при таких угрозах. Кроме того, Кремль и Пхеньян не должны подписывать договоры с другими странами, если это будет угрожать безопасности одной из стран.
Все пункты договора между Россией и Северной Кореей:
- — Немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из стран;
- — При угрозе агрессии страны согласуют меры координации позиций, обеспечат сотрудничество в устранении угрозы;
- — Москва и Пхеньян обязуются не вступать с третьими странами в соглашения, которые могут угрожать суверенитету и безопасности двух стран;
- - Россия и Северная Корея стремятся увеличить объемы двусторонней торговли и создать благоприятные условия для экономического сотрудничества;
- - Москва и Пхеньян договорились развивать отношения в сфере космоса, мирного атома, искусственного интеллекта и ИТ;
- - Страны активизируют сотрудничество в сфере СМИ для противодействия недостоверной информации и информационным провокациям;
- — Россия и Северная Корея создадут систему принятия мер по укреплению оборонного потенциала с целью предотвращения войны, обеспечения мира;
- — Договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР носит бессрочный характер.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Институт изучения войны в своем отчете объяснил, почему Путин приехал в Северную Корею.
Также "Комментарии" писали о том, какими подарками обменялись Путин и Ким Чен Ын во время визита российского диктатора в КНДР.
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