Стали известны три страны, где россияне массово скупают недвижимость

Убегая от мобилизации россияне все чаще перебираются в другие страны, более или менее нейтрально относящиеся к России и не вводящие санкции. Именно поэтому Турция стала лидером среди всех стран, где граждане России массово скупают недвижимость. Именно полномасштабная война в Украине привела к тому, что россияне стали покидать свою страну. Так, за восемь месяцев россияне купили на 51% больше квартир в этой стране, чем за весь 2021 год. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Moscow Time", ссылаясь на данные Турецкого института статистики.

Россияне покупают жилье в Турции. Фото: из открытых источников

Так партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева заметила, с 19 по 23 сентября количество заявок на покупку недвижимости в Турции возросло в 5 раз по сравнению с показателями середины месяца. Убегая от мобилизации россияне стоят в очереди на приобретение турецкого жилья. Именно поэтому россиянам приходится треть всего спроса недвижимости, которая продается в Турции.

На втором месте по предпочтениям россиян недвижимость ОАЭ. В эту страну тоже приезжает очень много россиян, желающих обзавестись жильем. Ну и замыкает тройку стран, которые больше всего нравятся россиянам, Грузия. В эту страну массово переезжают россияне.

Социологи обращают внимание на то, что уступает первым трем странам Казахстана. Однако в этой стране россияне также массово скупают недвижимость.

Стоит напомнить, что аналитики ISW уже обратили внимание на то, что, дав старт частичной мобилизации в России, Кремль запустил разрушительные процессы внутри российского общества. Россияне все чаще начали задумываться, что пропаганда действительно скрывали неудачи российской армии на поле боя и теперь власти хотят бросить на войну простых людей во избежание окончательного поражения.

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