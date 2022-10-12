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Стали известны три страны, где россияне массово скупают недвижимость

В Турции россияне скупают по 34 квартиры в день

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Убегая от мобилизации россияне все чаще перебираются в другие страны, более или менее нейтрально относящиеся к России и не вводящие санкции. Именно поэтому Турция стала лидером среди всех стран, где граждане России массово скупают недвижимость. Именно полномасштабная война в Украине привела к тому, что россияне стали покидать свою страну. Так, за восемь месяцев россияне купили на 51% больше квартир в этой стране, чем за весь 2021 год. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет "Moscow Time", ссылаясь на данные Турецкого института статистики.

Стали известны три страны, где россияне массово скупают недвижимость

Россияне покупают жилье в Турции. Фото: из открытых источников

Так партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева заметила, с 19 по 23 сентября количество заявок на покупку недвижимости в Турции возросло в 5 раз по сравнению с показателями середины месяца. Убегая от мобилизации россияне стоят в очереди на приобретение турецкого жилья. Именно поэтому россиянам приходится треть всего спроса недвижимости, которая продается в Турции.

На втором месте по предпочтениям россиян недвижимость ОАЭ. В эту страну тоже приезжает очень много россиян, желающих обзавестись жильем. Ну и замыкает тройку стран, которые больше всего нравятся россиянам, Грузия. В эту страну массово переезжают россияне.

Социологи обращают внимание на то, что уступает первым трем странам Казахстана. Однако в этой стране россияне также массово скупают недвижимость.

Стоит напомнить, что аналитики ISW уже обратили внимание на то, что, дав старт частичной мобилизации в России, Кремль запустил разрушительные процессы внутри российского общества. Россияне все чаще начали задумываться, что пропаганда действительно скрывали неудачи российской армии на поле боя и теперь власти хотят бросить на войну простых людей во избежание окончательного поражения.

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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/8200
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