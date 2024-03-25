Стало известно, благодаря чему Украина сумела успешно атаковать российский НПЗ

В последние два месяца, начиная с 24 января, Силы обороны Украины подготовили и провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Благодаря качественному планированию операций, отметил Юрий Бутусов, а также благодаря координации и высокому качеству дронов украинского производства, было поражено десять нефтеперерабатывающих заводов, один завод сжигания и переработки газа, одна районная электростанция.

Удары по российскому НПЗ

То есть, Сили оборони сумели частично или полностью остановить работу Туапсинського НПЗ, Нижегородского НПЗ, Рязанського НПЗ, Новокуйбишевського НПЗ, Сизранського НПЗ, Словянского НПЗ, Ильского НПЗ, Волгоградского НПЗ, Новошахтинского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Усь-Лузського СПГЗ та Новочеркаськую ГРЕС (трансформаторные подстанции).

Как отмечает Бутусов, удары были четко спланированы, их наносили в наиболее уязвимые места, а именно: ректификационные колонны.

"Прямой ущерб от уничтожения ценного оборудования украинские специалисты оценивают в около 1,5 млрд долларов. Косвенные убытки — падение мощностей нефтяной промышленности РФ оценивается более чем в 70 млн. тонн в год, что составляет более 25% всех мощностей РФ",

– подчеркнул Бутусов.

Такие действия украинских военных уже привели к тому, что цены на бензин в России выросли на 50%, кроме того, страна-агрессор была вынуждена закрыть экспорт бензина. Также, отмечает журналист, имеет место ⁠ сокращение добычи на 500 тыс баррелей в сутки (убытки по году могут составить до 12 млрд долларов). И еще, удары по НПЗ привели к значительному сокращению поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.

При этом, добавил Бутусов, новая тактика нанесения ударов стала возможной потому, что власти профинансировали партию дальнобойных дронов, а также был разработан план их применения в координации нескольких структур сил обороны.

Впервые, говорит журналист, были выделены средства государственного бюджета на финансирование производства ударного беспилотника "Лють" – украинского аналога иранских "Шахедов". При этом "Лють" была разработана еще год назад в 2023-м, инициативно, без государственного заказа, но долгое время внимания к этому проекту и надлежащего финансирования не было.

"Но с января 2024 года началось финансирование и серийное производство. Дроны "Лют" с боевой частью в 50 кг показали свою высокую боевую эффективность и надежность, устойчивость ко всем средствам РЭБ ВС РФ, большую дальность. Куйбышевский НПЗ был поражен на расстоянии 900 км, причем это дальность по прямой, а дроны по прямой не запускают, то есть реальная дальность значительно выше",

– добавил журналист.

По его словам, атаки стали эффективными, потому что впервые в ходе войны СБУ, ГУР МО, ВСУ действовали согласованно и скоординированно как при планировании операции, так и при проведении разведки, подготовке дронов, операторов, определении тактики и порядка действий.

Кроме того, добавил Бутусов, впервые был определен единый координационный центр управления — и это центр Беспилотных сил ВСУ, которые только что созданы, но уже дают первые результаты.

По его словам, эта успешная операция нашего государства могла бы послужить примером действий и в других направлениях ведения войны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США якобы призывали Украину не избивать по российским НПЗ.