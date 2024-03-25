Стало известно, благодаря чему Украина сумела успешно атаковать российский НПЗ

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Ткачик Олеся
В последние два месяца, начиная с 24 января, Силы обороны Украины подготовили и провели масштабную операцию по поражению стратегической отрасли российской экономики — нефтеперерабатывающим заводам. Благодаря качественному планированию операций, отметил Юрий Бутусов, а также благодаря координации и высокому качеству дронов украинского производства, было поражено десять нефтеперерабатывающих заводов, один завод сжигания и переработки газа, одна районная электростанция.
Удары по российскому НПЗ
То есть, Сили оборони сумели частично или полностью остановить работу Туапсинського НПЗ, Нижегородского НПЗ, Рязанського НПЗ, Новокуйбишевського НПЗ, Сизранського НПЗ, Словянского НПЗ, Ильского НПЗ, Волгоградского НПЗ, Новошахтинского НПЗ, Куйбышевского НПЗ, Усь-Лузського СПГЗ та Новочеркаськую ГРЕС (трансформаторные подстанции).
Как отмечает Бутусов, удары были четко спланированы, их наносили в наиболее уязвимые места, а именно: ректификационные колонны.
Такие действия украинских военных уже привели к тому, что цены на бензин в России выросли на 50%, кроме того, страна-агрессор была вынуждена закрыть экспорт бензина. Также, отмечает журналист, имеет место сокращение добычи на 500 тыс баррелей в сутки (убытки по году могут составить до 12 млрд долларов). И еще, удары по НПЗ привели к значительному сокращению поставок горючего в ВС РФ на территории Украины.
При этом, добавил Бутусов, новая тактика нанесения ударов стала возможной потому, что власти профинансировали партию дальнобойных дронов, а также был разработан план их применения в координации нескольких структур сил обороны.
Впервые, говорит журналист, были выделены средства государственного бюджета на финансирование производства ударного беспилотника "Лють" – украинского аналога иранских "Шахедов". При этом "Лють" была разработана еще год назад в 2023-м, инициативно, без государственного заказа, но долгое время внимания к этому проекту и надлежащего финансирования не было.
По его словам, атаки стали эффективными, потому что впервые в ходе войны СБУ, ГУР МО, ВСУ действовали согласованно и скоординированно как при планировании операции, так и при проведении разведки, подготовке дронов, операторов, определении тактики и порядка действий.
Кроме того, добавил Бутусов, впервые был определен единый координационный центр управления — и это центр Беспилотных сил ВСУ, которые только что созданы, но уже дают первые результаты.
По его словам, эта успешная операция нашего государства могла бы послужить примером действий и в других направлениях ведения войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США якобы призывали Украину не избивать по российским НПЗ.
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