Стало известно, чем Путин рассчитался с КНДР за оружие для войны в Украине

Северная Корея передала России вооружение и военный контингент для войны против Украины на сумму до 14 миллиардов долларов. Однако основная часть "оплаты" поступает не в денежной форме, а в виде секретных военных технологий. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи.

Согласно отчету, поставки начались еще в августе 2023 года, а уже в сентябре приобрели массовый характер. Общий объем помощи до конца 2025 года оценивается в диапазоне от 7,7 до 14,4 миллиарда долларов.

При этом ключевой особенностью сотрудничества является форма расчетов. Как отмечает автор исследования Лим Су-хо, от 80% до 96% компенсации Пхеньян получает в виде высокочувствительных технологий и компонентов, которые невозможно зафиксировать спутниковым наблюдением.

Точные объемы поставок остаются неизвестными. Аналитики опирались на логистические данные – в частности, на количество контейнеров, отправленных из КНДР в Россию. Содержимое грузов не раскрывается, из-за чего предыдущие оценки Корейский институт оборонного анализа достигали даже 20 миллиардов долларов.

По данным Bloomberg, война стала неожиданным драйвером для экономики КНДР. В 2024 году ее ВВП вырос на 3,7% — это лучший показатель с 2016 года. Промышленность и строительство работают на полную мощность, однако страна по-прежнему остается крайне бедной. Экономика Северной Кореи составляет лишь около 1,7% от объема экономики Южной, а доходы граждан – всего 3,4% от уровня южнокорейцев.

Читайте также на портале "Комментарии" — на парламентских выборах в Северной Корее в 2026 году правящая Трудовая партия и ее союзники получили почти полное одобрение избирателей: Ким Чен Ын, по официальным данным, набрал 99,93% голосов при явке 99,99%. Лишь 0,07% проголосовали "против", что эксперты считают символическим и подчеркивающим контролируемый характер голосования, пишет The Sunday Guardian.



