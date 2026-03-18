Стало відомо, чим Путін розрахувався з КНДР за зброю для війни в Україні

Північна Корея передала Росії озброєння та військовий контингент для війни проти України на суму до 14 мільярдів доларів. Проте основна частина "оплати" надходить над грошової форми, а вигляді секретних військових технологій. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дослідження Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї.

Путін та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Згідно зі звітом, поставки почалися ще в серпні 2023 року, а вже у вересні набули масового характеру. Загальний обсяг допомоги до кінця 2025 оцінюється в діапазоні від 7,7 до 14,4 мільярда доларів.

У цьому ключовою особливістю співробітництва є форма розрахунків. Як зазначає автор дослідження Лім Су-хо, від 80% до 96% компенсації Пхеньян отримує у вигляді високочутливих технологій та компонентів, які неможливо зафіксувати супутниковим спостереженням.

Точні обсяги постачання залишаються невідомими. Аналітики спиралися на логістичні дані – зокрема кількість контейнерів, відправлених з КНДР до Росії. Вміст вантажів не розкривається, через що попередні оцінки Корейський інститут оборонного аналізу сягав навіть 20 мільярдів доларів.

За даними Bloomberg, війна стала несподіваним драйвером економіки КНДР. У 2024 році її ВВП зріс на 3,7% – це найкращий показник з 2016 року. Промисловість та будівництво працюють на повну потужність, проте країна, як і раніше, залишається вкрай бідною. Економіка Північної Кореї становить лише близько 1,7% обсягу економіки Південної, а доходи громадян – лише 3,4% рівня південнокорейців.

