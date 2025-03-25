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Стало известно, что будет требовать Путин перед прекращением огня в Украине

NYT рассказало, о чем идут торги между Москвой и Вашингтоном перед прекращением огня в Украине

сегодня, 08:10 comments1419
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Кравцев Сергей

Перед прекращением огня в Украине путинский режим будет искать "дорожную карту" для более масштабного соглашения, которое бы не ограничивалось только самой войной в Украине. Он также заявил, что Россия может согласиться на миротворческие силы ООН в Украине, если в их составе не будет военных из стран НАТО. Об этом пишет "The New York Times", цитируя директора Института мировой экономики и международных отношений в Москве Федора Войтоловского. 

Стало известно, что будет требовать Путин перед прекращением огня в Украине

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Для России долгосрочная перспектива ценнее тактического прекращения огня. Мы можем выйти с моделью, которая позволит России и Соединенным Штатам, а также России и НАТО сосуществовать, не вмешиваясь в сферы интересов друг друга", — сказал он.

В материале говорится, что путинский режим делает ставку на бизнес-подход Дональда Трампа перед заключением сделки. Войтоловский отмечает, что широкое соглашение по Украине является необходимым фундаментом для дальнейшего сотрудничества США и России. По его мнению, Трамп как бизнесмен понимает, что российские активы сейчас недооценены.

В то же время еще один россиянин эксперт по международным отношениям и советник МИД России Александр Дынькин допускает, что российские власти могут пойти еще дальше и исключат США из списка "недружественных стран", что создаст благоприятные условия для американского бизнеса в России. Особенно это касается авиационного сектора, где российские авиакомпании сталкиваются с рядом неприятностей в сфере обслуживания американских самолетов. Он отмечает, что США могут дать согласие на экспорт запасных частей для самолетов и восстановить прямые рейсы в Москву, а Россия – предоставить американским авиакомпаниям право на транзитные полеты над Сибирью, что было запрещено в 2022 году.

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Источник: https://www.nytimes.com/2025/03/24/world/europe/trump-russia-putin-ukraine.html
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