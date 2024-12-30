Стало известно, что хочет получить от Путина Алиев за сбитие самолета российским ПВО

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Ткачик Олеся
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял "извинений" кремлевского диктатора Владимира Путина, и сейчас его буквально "мордой по говну возит", заявил российский оппозиционный журналист Иван Яковина.
Владимир Путин
По его словам, у Алиева с Путиным состоялся уже второй телефонный разговор, после которого азербайджанский президент заявил: "Российская сторона хочет замять это дело, и, конечно, это никому не делает чести".
По его мнению, если этого не будет, то Россия получит проблемы не только с Азербайджаном, но и с Турцией, что намного серьезнее в нынешних условиях.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не принял извинений Владимира Путина за сбивание гражданского самолета, назвав их неполными и неприемлемыми. Об этом сообщил журналист немецкого издания BILD Карен фон Гуттенберг, комментируя официальное заявление азербайджанского лидера после поминальной службы в Баку.
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