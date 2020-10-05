Стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке

Загрязнение воды у берегов Камчатке в России могло произойти из-за полигонов ядохимикатов. Об этом передает ТАСС.

Фото: РБК

Так, специалисты обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки. В частности, будут исследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон.

Глава региона Владимир Солодов заверил, что оба эти полигона регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, а последние обследования не показали никаких превышений. Но это было несколько месяцев назад.

Сообщается, что ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышенное содержание фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Именно там местные и увидели ужасный выброс морских животных на сушу. Кроме того, фенол и нефтепродукты нашли еще на трех участках акватории Авачинского залива. А погибших животных обнаружили еще и в Большой Лагерной, Малой Лагерной, Бабьей бухтах.

Напомним, серферы рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана вблизи Камчатки. Опубликовано видео.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!