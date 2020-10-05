kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.10.2020

BTC/USD

10723.36

ETH/USD

353.19

LTC/USD

46.40

НБУ 05.10.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке

На берег в районе Халактырского пляжа выбросились сотни морских животных

сегодня, 16:36
Автор:

Таисия Ерохина

Загрязнение воды у берегов Камчатке в России могло произойти из-за полигонов ядохимикатов. Об этом передает ТАСС.

Стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке

Фото: РБК

Так, специалисты обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки. В частности, будут исследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский полигон.

Глава региона Владимир Солодов заверил, что оба эти полигона регулярно обследуются Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, а последние обследования не показали никаких превышений. Но это было несколько месяцев назад.

Сообщается, что ранее специалисты гидрометслужбы выявили превышенное содержание фенола и нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Именно там местные и увидели ужасный выброс морских животных на сушу. Кроме того, фенол и нефтепродукты нашли еще на трех участках акватории Авачинского залива. А погибших животных обнаружили еще и в Большой Лагерной, Малой Лагерной, Бабьей бухтах.

Напомним, серферы рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана вблизи Камчатки. Опубликовано видео.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости