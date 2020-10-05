Стало известно, что могло быть причиной экологической катастрофы на Камчатке

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Таисия Ерохина
Загрязнение воды
у берегов Камчатке в России могло произойти из-за полигонов ядохимикатов. Об
этом передает ТАСС.
Фото: РБК
Так, специалисты
обследуют полигоны, которые могут быть причиной загрязнения побережья Камчатки.
В частности, будут исследовать Козельский полигон ядохимикатов и Радыгинский
полигон.
Глава региона
Владимир Солодов заверил, что оба эти полигона регулярно обследуются
Роспотребнадзором и Минприроды Камчатского края, а последние обследования не
показали никаких превышений. Но это было несколько месяцев назад.
Сообщается, что ранее
специалисты гидрометслужбы выявили превышенное содержание фенола и
нефтепродуктов в прибрежной зоне в районе Халактырского пляжа. Именно там
местные и увидели ужасный выброс морских животных на сушу. Кроме того, фенол и
нефтепродукты нашли еще на трех участках акватории Авачинского залива. А
погибших животных обнаружили еще и в Большой Лагерной, Малой Лагерной, Бабьей
бухтах.
Напомним, серферы
рассказали шокирующие подробности о масштабном загрязнении океана вблизи
Камчатки. Опубликовано
видео.
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