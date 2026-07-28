Стало известно, что начнется в РФ сразу после выборов в Думу

В российских политических кругах все активнее обсуждается возможность введения военного положения после выборов в Государственную думу. По информации издания "Вёрстка", такой сценарий не исключают сразу несколько источников в федеральных и региональных органах власти, а также представители одной из парламентских оппозиционных фракций.

Кремль. Фото: из открытых источников

Согласно российскому законодательству, для введения военного положения достаточно указа президента. В документе должны быть определены дата и время вступления режима в силу. Если Кремль решится на такой шаг, страну могут ожидать масштабные ограничения гражданских прав и свобод.

Среди возможных мер называют запрет деятельности политических партий и общественных организаций, отмену выборов, полный запрет массовых мероприятий, усиление цензуры, введение комендантского часа и ограничений на передвижение граждан. Кроме того, власти смогут привлекать население и имущество к выполнению задач, связанных с обороной.

По словам двух политтехнологов, сотрудничающих с Кремлем, подобный вариант давно поддерживают представители силового блока, считающие, что России необходимо отказаться от политики минимального вовлечения общества в войну. Одним из возможных поводов для введения военного положения может стать серьезное ухудшение ситуации на фронте или проблемы с комплектованием армии.

При этом собеседники издания отмечают, что окончательное решение пока не принято. По их мнению, Владимир Путин может отказаться от официального введения военного положения, поскольку многие его элементы уже фактически действуют. В России давно ужесточена военная цензура, а за публикации, противоречащие позиции Минобороны, журналистам и редакциям грозят уголовное преследование и лишение лицензий.

Сейчас режим военного положения официально действует лишь на оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

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