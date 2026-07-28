Стало відомо, що почнеться в РФ відразу після виборів до Думи

У російських політичних колах дедалі активніше обговорюється можливість запровадження воєнного стану після виборів у Державну думу. За інформацією видання "Верстка", такий сценарій не виключають одразу кілька джерел у федеральних та регіональних органах влади, а також представники однієї з парламентських опозиційних фракцій.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Відповідно до російського законодавства, для запровадження військового стану достатньо указу президента. У документі мають бути визначені дата та час набуття чинності режимом. Якщо Кремль зважиться на такий крок, на країну можуть очікувати масштабні обмеження громадянських прав і свобод.

Серед можливих заходів називають заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, скасування виборів, повну заборону масових заходів, посилення цензури, запровадження комендантської години та обмежень на пересування громадян. Крім того, влада зможе залучати населення та майно до виконання завдань, пов'язаних з обороною.

За словами двох політтехнологів, які співпрацюють із Кремлем, подібний варіант давно підтримують представники силового блоку, які вважають, що Росії необхідно відмовитися від політики мінімального залучення суспільства до війни. Одним із можливих приводів для запровадження військового стану може стати серйозне погіршення ситуації на фронті або проблеми з комплектуванням армії.

При цьому співрозмовники видання зазначають, що остаточного рішення поки що не прийнято. На їхню думку, Володимир Путін може відмовитися від офіційного запровадження військового стану, оскільки багато його елементів уже фактично діють. У Росії давно посилено військову цензуру, а за публікації, що суперечать позиції Міноборони, журналістам і редакціям загрожують кримінальне переслідування та позбавлення ліцензій.

Наразі режим військового стану офіційно діє лише на окупованих Росією територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

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