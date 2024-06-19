Стало известно, что Путин хотел показать Западу своим визитом в КНДР

Визит кремлевского диктатора Владимира Путина в КНДР нужен был для пиара как ему самому, так и Ким Чен Ыну, отмечает политолог Юрий Богданов.

Путин и Ким Чен Ын

По его словам, Путин демонстрирует россиянам, что у них есть друзья, а Западу, Республике Кореи и Японии, что у него есть друг-агент хаоса.

"Очень осторожен, но агент хаоса. С которым он готов сотрудничать и с которым, например, может поделиться технологиями. Ким демонстрирует Китаю, что он может брать деньги и еду не только у Китая. Ну и вообще: визит великого соседа свидетельствует о том, насколько "величественное государство" построила династия Кимов", — отметил политолог.

При этом Ким Чен Ын также демонстрирует, что он может получить более современные российские технологии (ракетные и ядерные) в обмен на помощь России снарядами и устаревшими массовыми ракетами.

Политолог отмечает, что Республика Корея осторожна в поддержке Украины в первую очередь потому, что не хочет появления в КНДР более совершенных ракетных или ядерных технологий, имеющихся в России.

"Если Россия все же предоставит КНДР определенные военные технологии, нас ждет очень сложная политическая дискуссия внутри РК. Что касается Японии, ее сближение КНДР и РФ откровенно раздражает, что мы уже увидели в практической плоскости: военная и особенно финансовая помощь Украине последовательно растет", — отметил Богданов.

При этом он считает, что практическое значение визита не имеет никакого.

"Все о чем они могли договориться – они договорились. Поставка России корейских ракет и снарядов – реальная проблема и вызов для нас и партнеров. Гипотетическое снабжение Россией технологий КНДР – реальная проблема для РК и Японии. Среди того, о чем они еще могли договориться – это работа корейских хакеров по украинской и партнерской инфраструктуре. То есть работа корейских хакеров в интересах России. Но это тоже не требует парада в центре Пхеньяна", — заявил политолог.

По его мнению, это сотрудничество требует от партнеров Украины действовать быстрее.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как в КНДР унизили делегацию Путина.



