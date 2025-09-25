27-летняя Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова, покинула Россию 23 февраля 2022 — за день до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Она вылетела рейсом авиакомпании "Аэрофлот" из московского аэропорта "Шереметьево" во Францию.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

О ее отлете свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ. Этот факт полностью противоречит заявлениям Дмитрия Пескова, утверждавшего, что узнал о нападении на Украину только после его начала, пишет "Точка".

Оказавшись в Париже, где она и мать Екатерина Солоцинская имеют квартиру площадью 180 кв. м, Пескова опубликовала в Instagram страниц с надписью "Нет войне", однако позже это сообщение было удалено.

В разговоре с NYT Дмитрий Песков настаивал, что не был информирован о подготовке вторжения. По его словам, главы оккупационных администраций Донецкой и Луганской областей лишь обратились к Путину из-за якобы роста обстрелов со стороны Украины, однако ничего не сообщали о планах Кремля на войну.

Развязанная Россией война оказала значительное влияние на жизнь дочери Пескова. До вторжения она жила между Францией и Россией, училась в международной школе Ecole des Roches в Нормандии и в московском Институте Азии и Африки. С 2017 года Елизавета активно путешествовала по странам Европы.

После начала войны ее внесли в санкционный список США, а затем и Евросоюз. Пескова назвала санкции в отношении себя "несправедливыми и необоснованными", подчеркивая, что "не имеет никакого отношения к ситуации".

Вместо европейских поездок она начала посещать Турцию, Катар, ОАЭ, Таиланд и Казахстан.

Что касается квартиры в Париже, то, по данным ФБК, она записана на французскую компанию SIRIUS, 75% которой принадлежит Екатерине Солоцинской, а 25% – Елизавете. В апреле 2022 года дочь Пескова вышла из состава учредителей фирмы. Пока неизвестно, осталась ли у нее доля в этой недвижимости.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с тарша дочь пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова, Елизавета Пескова, вышла замуж, сменила фамилию и стала матерью. Ее избранником стал 25-летний бизнесмен из Санкт-Петербурга, тесно связанный с местными элитами и строительной сферой, ради брака он расстался с дочерью миллиардера, сообщают российские медиа.

По их информации, 27-летняя Елизавета Пескова ранее официально не была в браке, хотя в 2021 году в СМИ появлялись слухи о ее отношениях с чеченским бизнесменом Русланом Голбазовым. Однако документальных подтверждений не было.

